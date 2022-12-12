Чи змінять формат навчання школярів Львівщини через негоду

На Львівщині не планують змінювати графік та форму навчання школярів. І це навіть попри негоду та її наслідки.

У департаменті освіти і науки Львівської ОВА в коментарі 24 каналу розповіли, що змін у навчанні школярів області через негоду немає. У подальшому їх запроваджувати також не планують.

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Чи переведуть школярів Львівщини на дистанційку

Як розповіли в освітньому департаменті Львівщини, школи у кожній громаді зараз працюють за визначеним графіком.

Однак рішення про формат навчання у тій чи іншій школі ухвалює керівництво закладу освіти разом з батьками.

"Обласний департамент та Міністерство освіти і науки України може тільки рекомендувати певні зміни. Зокрема, чи змінювати форму навчання у школі. Однак у разі поважної причини школа сама може перевести дітей на інший формат навчання,

– повідомили у профільному департаменті Львівської ОВА.

При цьому у департаменті освіти і науки Львівщини додали, що більшість шкіл в області працює очно. Однак є і такі, де діти вчаться дистанційно. Але таких шкіл небагато.