Чи змінять формат навчання школярів Львівщини через негоду

12 грудня 2022, 16:48
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На Львівщині не планують змінювати графік та форму навчання школярів. І це навіть попри негоду та її наслідки.

У департаменті освіти і науки Львівської ОВА в коментарі 24 каналу розповіли, що змін у навчанні школярів області через негоду немає. У подальшому їх запроваджувати також не планують. 

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Чи переведуть школярів Львівщини на дистанційку 

Як розповіли в освітньому департаменті Львівщини, школи у кожній громаді зараз працюють за визначеним графіком. 

Однак рішення про формат навчання у тій чи іншій школі ухвалює керівництво закладу освіти разом з батьками.

"Обласний департамент та Міністерство освіти і науки України може тільки рекомендувати певні зміни. Зокрема, чи змінювати форму навчання у школі. Однак у разі поважної причини школа сама може перевести дітей на інший формат навчання,
– повідомили у профільному департаменті Львівської ОВА. 

При цьому у департаменті освіти і науки Львівщини додали, що більшість шкіл в області працює очно. Однак є і такі, де діти вчаться дистанційно. Але таких шкіл небагато.

Зараз на Львівщині загалом працює 1115 шкіл. 

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Якого лиха наробила негода на Львівщині

  • На вихідних у Львівській області пройшли снігопади та крижаний дощ.
  • Через налипання мокрого снігу та обледеніння дротів без електроенергії залишилися багато населених пунктів регіону.
  • Станом на 13 годину 12 грудня на Львівщині повністю без світла залишилися 84 населених пункти, а ще 100 – частково, повідомив очільник ОВА Максим Козицький.
  • Снігопади та крижаний дощ, які пройшли Львівщиною на вихідних, також спричинили деревопад.
  • Наразі практично всі автодороги розчищені.

Автор: Марія Волошин