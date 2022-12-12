Чи змінять формат навчання школярів Львівщини через негоду
На Львівщині не планують змінювати графік та форму навчання школярів. І це навіть попри негоду та її наслідки.
У департаменті освіти і науки Львівської ОВА в коментарі 24 каналу розповіли, що змін у навчанні школярів області через негоду немає. У подальшому їх запроваджувати також не планують.
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Чи переведуть школярів Львівщини на дистанційку
Як розповіли в освітньому департаменті Львівщини, школи у кожній громаді зараз працюють за визначеним графіком.
Однак рішення про формат навчання у тій чи іншій школі ухвалює керівництво закладу освіти разом з батьками.
"Обласний департамент та Міністерство освіти і науки України може тільки рекомендувати певні зміни. Зокрема, чи змінювати форму навчання у школі. Однак у разі поважної причини школа сама може перевести дітей на інший формат навчання,
– повідомили у профільному департаменті Львівської ОВА.
При цьому у департаменті освіти і науки Львівщини додали, що більшість шкіл в області працює очно. Однак є і такі, де діти вчаться дистанційно. Але таких шкіл небагато.
Зараз на Львівщині загалом працює 1115 шкіл.
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Якого лиха наробила негода на Львівщині
- На вихідних у Львівській області пройшли снігопади та крижаний дощ.
- Через налипання мокрого снігу та обледеніння дротів без електроенергії залишилися багато населених пунктів регіону.
- Станом на 13 годину 12 грудня на Львівщині повністю без світла залишилися 84 населених пункти, а ще 100 – частково, повідомив очільник ОВА Максим Козицький.
- Снігопади та крижаний дощ, які пройшли Львівщиною на вихідних, також спричинили деревопад.
- Наразі практично всі автодороги розчищені.