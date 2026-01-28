Укр Рус
У дитсадку на Хмельниччині готували їжу для дітей на вулиці: що кажуть українці
28 січня, 19:55
4

У дитсадку на Хмельниччині готували їжу для дітей на вулиці: що кажуть українці

Марія Волошин
Основні тези
  • У дитячому садку на Хмельниччині готували їжу на вулиці через відсутність електроенергії.
  • Це викликало захоплення та обговорення серед українців.

Заступниця міністра освіти і науки України Анастасія Коновалова поділилася відео, як у дитячому садку на Хмельниччині готують їжу за допомогою вуличної печі. Так борються з обставинами кухарі закладу освіти у Летичеві.

Посадовиця зробила репост відео, яке оприлюднила у фейсбуці Наталія Кліпановська. Коновалова написала, що не змогла дивитися на це без сліз і з великою повагою ставиться до тих, хто перетворює складні обставини на цікаву пригоду для малюків.

Як готують їжу для діток у садку на Хмельниччині?

Кліпановська в описі до відео прокоментувала ситуацію, яка сталася днями. 

Сьогодні в нашому садочку був незвичайний день. Через відсутність електроенергії кухарі готували їжу просто неба – на вулиці, у сніжку. Попри холод, усе вдалося з теплом у серці та турботою про діток. Такий день ще раз довів: разом ми впораємось з будь-якими викликами,
 – написала вона.  

Як готують їжу для діток у садку на Хмельниччині: дивіться відео 

Що думають українці?

У коментарях до поста посадовиці українці написали таке: 

  • Так, це захоплює, але в такий час – це відповідальність величезна! Молодці колеги! Діти ситі і в садочку, а батьки на роботі. Головне – всі здорові і все добре! Ніхто не знає, окрім тих, хто живе дошкіллям, з чим зіштовхуються керівники та працівники садочків.

  • Це, звичайно, дуже надихаюче. Але... як же НАССР (НАССР у закладах освіти –  важливий інструмент для контролю безпеки харчування, – ред.)? Держпродспоживслужба побачить в цьому перехресне забруднення??? Я розумію, що треба пристосовуватися, куди ж нормативні акти діти? Наскільки я знаю, їх ніхто не скасовував на період воєнного стану та блекауту(((. Ми готували на газовій плиті в котельні і тримали це під грифом "секретно", щоб ніхто з "держорганів" не дізнався. 

  • Наші кухарі приходять з пізнього вечора і чатують уночі, коли з'являється світло, готують.

  • Анастасіє, посприяйте, щоб були переглянуті кухарям зарплати.

  • Браво! Подяка колегам за їх незламність та єдність!

Яка ситуація із зарплатами вихователів?

  • 3 2025 року ухвалений Закон "Про дошкільну освіту" надав громадам нові можливості. Передусім щодо оплати праці педагогів дитсадків.

  • Запровадження додаткових виплат суттєво підвищило середній рівень оплати праці вихователів, повідомляв у телеграм-каналі очільник Освітнього комітету Верховної Ради Сергій Бабак.

  • І додав, що в окремих територіальних громадах завдяки поєднанню максимальних надбавок та додаткових стимулів зафіксували вищий за середній рівень заробітної плати вихователів.

  • Заступниця очільника МОН Анастасія Коновалова повідомила, що після підвищення у 2026 році, педагог-початківець отримуватиме щонайменше 10 тисяч гривень, якщо громади встановлюють надбавку за престижність у розмірі 20 – 30 %.