УКУ засновує стипендіальний фонд на честь загиблого Героя України "Да Вінчі"

Український католицький університет започатковує стипендіальний фонд на честь Героя України Дмитра Коцюбайла. "Да Вінчі" загинув у бою під Бахмутом 7 березня 2023 року.

Стипендію засновують за ініціативи його нареченої Аліни Михайлової – парамедикині, військовослужбовиці та студентки УКУ. Зокрема, аби вшанувати неоціненний внесок Дмитра Коцюбайла у збереження Української держави.

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УКУ відкриває стипендіальний фонд на честь "Да Вінчі"

Стипендію імені Дмитра Коцюбайла отримуватимуть студенти, які активно волонтерять. Зокрема, ті, що підтримували своєю працею військових, ветеранів та їхні сім'ї.

Наречена Коцюбайла наголосила: ця стипендія для неї перш за все про пам'ять. Про продовження справи Дмитра. Адже він жив не лише війною, а й думав набагато масштабніше.

Його головною мотивацією була вільна, незалежна, успішна, процвітаюча Україна. А цього неможливо досягнути без освічених українців. Дмитро прагнув до навчання все своє життя, у різних сферах вдосконалював себе, вчився нового. Він з дитинства розумів важливість освіти,

– зауважила Аліна Михайлова.

Скласти пожертву на стипендіальний фонд імені Дмитра Коцюбайла можна за посиланням.

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