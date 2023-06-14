Стипендію засновують за ініціативи його нареченої Аліни Михайлової – парамедикині, військовослужбовиці та студентки УКУ. Зокрема, аби вшанувати неоціненний внесок Дмитра Коцюбайла у збереження Української держави.
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УКУ відкриває стипендіальний фонд на честь "Да Вінчі"
Стипендію імені Дмитра Коцюбайла отримуватимуть студенти, які активно волонтерять. Зокрема, ті, що підтримували своєю працею військових, ветеранів та їхні сім'ї.
Наречена Коцюбайла наголосила: ця стипендія для неї перш за все про пам'ять. Про продовження справи Дмитра. Адже він жив не лише війною, а й думав набагато масштабніше.
Його головною мотивацією була вільна, незалежна, успішна, процвітаюча Україна. А цього неможливо досягнути без освічених українців. Дмитро прагнув до навчання все своє життя, у різних сферах вдосконалював себе, вчився нового. Він з дитинства розумів важливість освіти,
– зауважила Аліна Михайлова.
Скласти пожертву на стипендіальний фонд імені Дмитра Коцюбайла можна за посиланням.
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Що відомо про Героя Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла: коротко
- Герой України почав захищати Батьківщину від російських окупантів з 2014 року, коли йому було лише 18. Для цього він кинув навчання та з Майдану пішов на фронт, де провів роки. Він обороняв Україну у складі Добровольчого українського корпусу "Правий сектор".
- У 2015 році поблизу Пісків на Донеччині воїн отримав важке поранення танковим снарядом. Однак після 3 місяців реабілітації "Да Вінчі" повернувся на фронт.
- Згодом захисник став командиром 1-ї окремої штурмової роти "Правого сектору", а у 2021 році Володимир Зеленський присвоїв "Да Вінчі" звання Героя України зі врученням "Золотої Зірки".
- Після початку повномасштабного вторгнення Дмитро "Да Вінчі" Коцюбайло воював на Київщині та у Запорізькій області. Брав участь у деокупації Балаклії та захищав Бахмут.
- 7 березня стало відомо про смерть Героя України Дмитра Коцюбайла. Легендарний воїн з позивним "Да Вінчі" загинув у боях за Бахмут.
- Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла поховали 10 березня у Києві на Аскольдовій могилі. Сотні людей пришли попрощатися з Героєм.
- Президент посмертно нагородив Да Вінчі "Хрестом бойових заслуг".