Стипендию учреждают по инициативе его невесты Алины Михайловой – парамедикини, военнослужащей и студентки УКУ. В частности, чтобы отметить неоценимый вклад Дмитрия Коцюбайла в сохранение Украинского государства.
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УКУ открывает стипендиальный фонд в честь "Да Винчи"
Стипендию имени Дмитрия Коцюбайла будут получать студенты, активно волонтерящие. В частности, те, кто поддерживал своим трудом военных, ветеранов и их семьи.
Невеста Коцюбайла подчеркнула: эта стипендия для нее, прежде всего, о памяти. О продолжении дела Дмитрия. Он ведь жил не только войной, но и думал гораздо масштабнее.
Его главной мотивацией была свободная, независимая, успешная, преуспевающая Украина. А этого невозможно добиться без образованных украинцев. Дмитрий стремился к обучению всю свою жизнь, в разных областях совершенствовал себя, учился новому. Он с детства понимал важность образования,
– заметила Алина Михайлова.
Составить пожертвование на стипендиальный фонд имени Дмитрия Коцюбайло можно по ссылке.
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Что известно о Герое Дмитрии "Да Винчи" Коцюбайле: коротко
- Герой Украины начал защищать Родину от российских окупантов с 2014 года, когда ему было всего 18. Для этого он бросил учебу и с Майдана ушел на фронт, где провел годы. Он оборонял Украину в составе Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор".
- В 2015 году вблизи Песков Донецкой области воин получил тяжелое ранение танковым снарядом. Однако после 3 месяцев реабилитации "Да Винчи" вернулся на фронт.
- Впоследствии защитник стал командиром 1-й отдельной штурмовой роты "Правого сектора", а в 2021 году Владимир Зеленский присвоил "Да Винчи" звание Героя Украины с вручением "Золотой Звезды".
- После начала полномасштабного вторжения Дмитрий "Да Винчи" Коцюбайло воевал на Киевщине и Запорожской области. Участвовал в деоккупации Балаклеи и защищал Бахмут.
- 7 марта стало известно о смерти Героя Украины Дмитрии Коцюбайле. Легендарный воин с позывным "Да Винчи" погиб в боях за Бахмут.
- Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайла похоронили 10 марта в Киеве на Аскольдовой могиле. Сотни людей пришли попрощаться с Героем.
- Президент посмертно наградил Да Винчи "Крестом боевых заслуг".