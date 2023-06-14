Стипендию учреждают по инициативе его невесты Алины Михайловой – парамедикини, военнослужащей и студентки УКУ. В частности, чтобы отметить неоценимый вклад Дмитрия Коцюбайла в сохранение Украинского государства.

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Стипендию имени Дмитрия Коцюбайла будут получать студенты, активно волонтерящие. В частности, те, кто поддерживал своим трудом военных, ветеранов и их семьи.

Невеста Коцюбайла подчеркнула: эта стипендия для нее, прежде всего, о памяти. О продолжении дела Дмитрия. Он ведь жил не только войной, но и думал гораздо масштабнее.

Его главной мотивацией была свободная, независимая, успешная, преуспевающая Украина. А этого невозможно добиться без образованных украинцев. Дмитрий стремился к обучению всю свою жизнь, в разных областях совершенствовал себя, учился новому. Он с детства понимал важность образования,

– заметила Алина Михайлова.

Составить пожертвование на стипендиальный фонд имени Дмитрия Коцюбайло можно по ссылке.

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