Класна керівниця Дмитра Світлана Кисилиця зізналася: вона та інші педагоги думали, що такі люди не можуть загинути.

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Спогади вчителів про Героя України Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла

Дмитро Коцюбайло родом з Івано-Франківщини. "Да Вінчі" три роки вчився на художника в Івано-Франківському професійному будівельному ліцеї. Через любов до мистецтва вирішив взяти позивний відомого художника.

Класна керівниця Дмитра Світлана Кисилиця розповідає: коли хлопець прийшов до них у ліцей вчитися, був дуже маленьким, худеньким чорненьким хлопчиком. Викладачка Ольга Комарчук пригадує Дмитра спокійним, кмітливим та дуже працьовитим учнем.

Він тихенько сидів на останній парті. І що йому говориш, яке завдання йому не даєш, він безвідмовно малював, як звичайними фарбами, так і вітражними на склі. Малював і на тканині. Ще у нас є така тема "батик", у нього вдавалося",

– розповідає Комарчук.

Старший майстер ліцею Микола Гладкий, земляк Да Вінчі, пригадує, що Дмитро змалечку захоплювався історією України. У юному віці хлопець облаштував у рідному селі музей рідного краю. Навіть купив собі металошукач, їздив по наших місцях Прикарпаття, збирав старовинні речі для музею.



"Да Вінчі" захищає Україну / фото з фейсбуку Дмитра Коцюбайла

У дорослому віці Коцюбайло приїжджав до рідного села кілька разів на рік: з навчання, а згодом – із фронту, аби допомагати бабусі.

Класна керівниця Кисилиця також пригадала: коли розпочалася Революція гідності, Дмитру було 17 років. Під час зимових канікул, не попередивши викладачів, він вирішив їхати на Майдан. Тоді розпочалася його боротьба за незалежну Україну, яка тривала майже дев'ять років.



Дмитро Коцюбайло з Валерієм Залужним / фото з фейсбуку Дмитра Коцюбайла

У 2022 році, перед початком навчального року, Да Вінчі надіслав відео викладачам та учням професійного будівельного ліцею, в якому побажав наснаги в навчанні, а також любити неньку-Україну.



Послання від Дмитра Коцюбайла / фото Суспільне Івано-Франківськ

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