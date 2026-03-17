Привітання з Днем ангела Олексія українською
Олексії святкують свій День ангела 17 березня, вшановуючи святого Олексія, одного з найшанованіших християнських святих.
- Цей день в народі називають "Теплий Олекса", і він пов'язаний із початком весни та різними прикметами, такими як рання весна, якщо на Олекси тепло.
Якими словами привітати Олексія з Днем ангела?
Свій день ангела має кожен, навіть якщо видається, що такого імені в церковному календарі не існує. Хтось вважає, що День ангела – це другий День народження і це свято відзначають урочисто.
А 17 березня своє свій день святкують Олексії. Якщо серед ваших рідних чи друзів є чоловіки з таким іменем – це гарна нагода привітати зі святом, зателефонувати та надіслати листівку.
Цей день має дві назви – Теплого Олекси та День святого Олексія, чоловіка Божого.
З Днем ангела, Олексію!
Нехай небесний покровитель оберігає від негараздів, дарує міцне здоров’я, силу духу та щасливу долю. Бажаємо миру в серці, тепла в родині, вірних друзів поруч і здійснення всіх добрих задумів. Нехай кожен день приносить радість, благословення та нові можливості.
Хто такий святий Олексій
Цього дня вшановують святого Олексій, чоловік Божий – одного з найшанованіших християнських святих. За церковним переданням, він жив у IV – V століттях, походив із багатої римської родини, але відмовився від розкішного життя заради служіння Богові. Святий Олексій багато років жив як скромний подвижник і жебрак, допомагав бідним та проводив життя в молитві. За свою смиренність і праведність він отримав ім’я "чоловік Божий".
Олексію, з Днем ангела!
Бажаю тобі міцного здоров’я, щастя, гармонії та успіху в усіх справах. Нехай життя буде наповнене радістю, добром і світлом, а твій ангел-охоронець завжди підтримує й захищає.
Щиро вітаю з Днем ангела, Олексію!
Нехай твій небесний покровитель оберігає тебе від усіх бід, дарує силу духу та віру в себе. Бажаю, щоб у домі панували мир, любов і достаток, а доля дарувала тільки добрі події!
Вітаю з Днем ангела, Олексію!
Нехай твій небесний покровитель – Олексій, чоловік Божий – оберігає від негараздів, дарує здоров’я, силу та мудрість. Бажаю миру в душі, тепла в серці, надійних друзів поруч і здійснення всіх добрих мрій. Нехай кожен день приносить радість і Божу благодать!
Олексію, з Днем ангела!
Нехай весна принесе у твоє життя тепло, радість і багато щасливих днів. Нехай твій ангел-охоронець завжди буде поруч і оберігає тебе.
З іменинами, Олексію!
Нехай у серці буде весна, у домі – тепло, а в житті – удача, мир і добрі люди поруч.
Які народні традиції та прикмети на святого Олекси?
У народному календарі це свято називають "Теплий Олекса", бо з цього дня, за повір’ями, починає по-справжньому приходити весна. Саме сьогодні робили народні прогнози на весну та врожай:
Якщо на Олекси тепло – весна буде рання і лагідна.
Якщо багато води від талого снігу – буде врожайний рік.
Яка погода 17 березня – такою буде й весна.
Якщо прилетіли жайворонки – скоро стане зовсім тепло.
Цікавий звичай! Колись у цей день пасічники вперше виносили вулики на пасіку, вважаючи, що після Олекси бджоли уже добре переживуть весну.
Нехай день Теплого Олекси принесе у ваш дім тепло, добрі новини та справжню весняну радість!