Омбудсмен пропонує відпрацювати незаплановані канікули завдяки весняним або уроками у червні

В Україні через надзвичайну ситуацію в енергетиці запроваджують канікули у закладах освіти або переводять учнів та студентів на дистанційку. Освітній омбудсмен Надія Лещик вважає, що відпрацювати пропущені уроки незапланованих канікул можна завдяки скасуванню весняних або продовження навчання у червні 2026 року.

Про це інформує 24 Канал із посиланням на повідомлення Надії Лещик у фейсбуці. Вона вважає, що у час режиму надзвичайної ситуації в енергетиці оптимальним варіантом будуть канікули до кінця січня у громадах з критичною ситуацією.

Що радить омбудсмен?

Вона вважає, що варто організувати і пришкільні табори для дітей в окремих школах.

Чому не дистанційне навчання? Під час дистанційного навчання в умовах нестабільного електропостачання та зв'язку неможливо забезпечити доступ до освіти всіх учнів. Педагоги також мають труднощі з організацією дистанційних уроків. Примус до педагогів сидіти в холодних школах не забезпечує якісне навчання,

– вважає Лещик.

І додала, що вчителі, залучені до чергувань у "Пунктах незламності" або укриттях, не можуть повноцінно готуватися та проводити онлайн-заняття.

Перенесення занять на березень або червень 2026 року дозволить провести навчання у світловий день із кращим температурним режимом,

– наголосила омбудсмен.

Також вона зазначила, що можна організувати активності (гуртки, секції) та надання консультацій з окремих предметів.

Які зміни в навчальному процесі?