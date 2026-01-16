Омбудсмен пропонує відпрацювати незаплановані канікули завдяки весняним або уроками у червні
- В Україні через надзвичайну ситуацію в енергетиці запроваджують канікули або дистанційне навчання в освітніх закладах.
- Омбудсмен пропонує компенсувати пропущені заняття завдяки весняним канікулам або продовживши навчання у червні 2026 року.
В Україні через надзвичайну ситуацію в енергетиці запроваджують канікули у закладах освіти або переводять учнів та студентів на дистанційку. Освітній омбудсмен Надія Лещик вважає, що відпрацювати пропущені уроки незапланованих канікул можна завдяки скасуванню весняних або продовження навчання у червні 2026 року.
Про це інформує 24 Канал із посиланням на повідомлення Надії Лещик у фейсбуці. Вона вважає, що у час режиму надзвичайної ситуації в енергетиці оптимальним варіантом будуть канікули до кінця січня у громадах з критичною ситуацією.
Що радить омбудсмен?
Вона вважає, що варто організувати і пришкільні табори для дітей в окремих школах.
Чому не дистанційне навчання? Під час дистанційного навчання в умовах нестабільного електропостачання та зв'язку неможливо забезпечити доступ до освіти всіх учнів. Педагоги також мають труднощі з організацією дистанційних уроків. Примус до педагогів сидіти в холодних школах не забезпечує якісне навчання,
– вважає Лещик.
І додала, що вчителі, залучені до чергувань у "Пунктах незламності" або укриттях, не можуть повноцінно готуватися та проводити онлайн-заняття.
Перенесення занять на березень або червень 2026 року дозволить провести навчання у світловий день із кращим температурним режимом,
– наголосила омбудсмен.
Також вона зазначила, що можна організувати активності (гуртки, секції) та надання консультацій з окремих предметів.
Які зміни в навчальному процесі?
- Через надзвичайну ситуацію в енергетиці України уряд погодив тимчасове припинення навчання в очному форматі у закладах освіти.
- Це стосується дитсадків, шкіл, училищ, коледжів та вишів.
- Рішення остаточно ухвалюють на місцях – залежно від умов безпекової ситуації в регіоні.
- Так, громади можуть погодити перехід на дистанційне навчання або ж канікули до 1 лютого 2026 року.
- У Києві раніше погодили канікули у всіх вищезгаданих закладах освіти до 1 лютого. Виняток – дитсадки, які ухвалюють рішення відповідно до ситуації на місцях.