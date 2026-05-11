Розпочався додатковий період реєстрації на НМТ: хто і як може стати учасником

11 травня стартував додатковий період реєстрації для участі у додаткових сесіях НМТ. Він триватиме до 17 травня.

Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти. Хто зможе ще зареєструватися на НМТ і як це зробити, читайте далі.

Хто може зареєструватися?

Стати учасниками НМТ цьогоріч можна ще, якщо зареєструватися у додатковий період. Це можуть зробити особи, які:

перебувають в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах;

мали поважні причини і не зареєструватися в основний період;

в основний період їм відмовили в реєстрації.

В УЦОЯО також виокремили перелік поважних причин, які не дозволяли особам реєструватися на мультитест. Це могла бути тимчасова непрацездатність, вступник є військовослужбовцем або проживає на ТОТ тощо. Весь перелік можна знайти тут. Також там подали список відповідних документів.

В Українському центрі оцінювання якості освіти також уточнюють: хто реєструвався в основний період та отримав відмову, мав доопрацювати інформацію й документи. Ще раз створювати кабінет не треба. Варто лише завантажити ті копії документів, через які відмовили, доопрацювати інформацію і надіслати все на оброблення.

Як зареєструватися?

Якщо ви маєте намір стати учасником НМТ у додатковий період, скористайтеся для реєстрації спеціальним сервісом на сайті УЦОЯО. Вам треба спочатку персональний кабінет. Це можна зробити:

за допомогою Дії – документи підвантажаться автоматично;

заповнити форму вручну – при цьому не забути внести персональні дані, завантажити копії документів.

Важливо! Не забудьте завантажити у персональний кабінет сканкопію / фотокопію заяви про можливість скласти тестування під час додаткових сесій. Також треба завантажити документ, який підтвердить причину цієї реєстрації.

У Центрі також нагадують: ті, хто реєструється на тестування, має не забути натиснути кнопку "Надіслати на обробку". В іншому разі ваші дані не опрацюють, тож учасником НМТ ви цьогоріч не станете.

Важливо! У Порядку проведення НМТ зазначено, що вхід до екзаменаційних центрів припинятимуть за 5 хвилин до початку тестування.

Через які помилки відмовляють в реєстрації?

Найчастішими помилками, яких припускалися вступники, які хотіли зареєструватися на НМТ, були такі:

скрин із Дії замість сканкопії / фотокопії документа;

неправильно оформлена довідка з місця навчання;

ненадання документа, що підтверджує причину невнесення інформації про РНОКПП.

Тож у Центрі нагадують: переконайтеся, що довідка відповідає зразку. Вона, зокрема, має містити фразу про завершення вами навчання цьогоріч. Також дату видавання та номер.

Як реєструватися новим потенційним учасникам?

Якщо ви не реєструвалися на НМТ в основний період, а хочете це зробити у додатковий, спочатку створіть персональний кабінет. Він стане доступний 11 травня.

Учасникам нагадують, що під час реєстрації треба завантажити копії документів і не забути той, який підтверджує відповідну поважну причину, через яку ви не реєструвалися в основний період. Також варто подати заяву щодо можливості скласти мультитест під час додаткових сесій.

Також у Центрі рекомендують уважно стежити за повідомленнями в персональному кабінеті, аби доопрацювати дані у разі потреби.

Цікаво! Очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко розповіла, що дата реєстрації на тестування не пов'язана з датою складання іспиту.

Коли тривав основний період НМТ?

Основний період реєстрації на НМТ цьогоріч розпочався 5 березня і тривав до 2 квітня. Доопрацювати зауваження можна було до 7 квітня.

2026 року на НМТ вже зареєструвалися 355 тисяч учасників. Понад 18 тисяч осіб складатимуть мультитест за кордоном.

Загалом під час основного періоду реєстрації спеціальним сервісом скористалися близько 368 774 тисяч осіб.

Що відомо про НМТ у 2026 році?

Цьогоріч тестування учасники складатимуть протягом одного дня. Основна сесія буде протягом 20 травня – 25 червня; додаткова – з 17 до 24 липня.

Іспит буде з 4 предметів. Обов'язково треба буде складати такі:

українська мова;

математика;

історія України.

На тестуванні планують використовувати відеонагляд і металошукачі.

УЦОЯО також оприлюднив демонстраційні варіанти тестів з усіх предметів.