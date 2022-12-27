Стануть знахідкою під час відключень світла: корисні додатки з найкращими аудіокнижками

Після ракетних обстрілів Росії та частих відключень світла в Україні не усі любителі книг мають можливість почитати без шкоди для очей. При цьому чимало українців почали віддавати перевагу аудіоформату.

На сьогодні в Україні є чимало сервісів, на яких можна легально послухати аудіокнижки. Про кілька найкращих читайте у матеріалі.

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Корисні застосунки з найкращими аудіокнижками

Пропонуємо добірку додатків з різноманітними аудіокнижками, які можна слухати навіть у разі відключень світла.

АБУК є першою українською аудіокнигарнею. Вона містить класичні та сучасні твори української та світової літератури у різних жанрах. Цей сервіс корисний як для абітурієнтів, так і для школярів. На цьому можна знайти аудіоверсію хрестоматії для підготовки до ЗНО. Її упорядкував Олександр Авраменко. Також у вільному доступі тут – класичні твори української літератури, які вивчають у школі.

У додаток додають і нові твори української літератури, зокрема бестселери. Однак за кожну книгу потрібно заплатити. При цьому спочатку ви можете ознайомитися із фрагментом вибраного твору. Згодом – слухати вибрану книгу у додатку онлайн і офлайн.

Цей застосунок містить багатомовні інтерактивні аудіовидання. Тут ви можете знайти ще й текст кожної книги, відтак – читати й слухати твори одночасно. Це, до слова, покращує запам'ятовуваність.

У додатку вже розмістили твори українською та англійською мовами. У найближчих планах планують ще й кримськотатарською. Деякі книги доступні кількома мовами. Щодо української літератури – тут можна знайти видання сучасних авторів.

Кожну книжку у застосунку також потрібно купувати.

Це безкоштовна бібліотека аудіокнижок українською мовою. Переважно тут ви можете знайти класичну літературу. Твори озвучили відомі теле- та радіоведучі, музиканти, актори театру й кіно. Серед зірок – Даша Коломієць, Валерій Харчишин, Павло Зібров, Євген Галич та інші.

У додатку є такі жанри:

поезія;

проза;

програма ЗНО;

повість;

казка;

роман;

оповідання;

поема;

новела:

вірші;

пісня;

сучасна література;

балада;

драма;

байка;

п'єса;

дума;

поема;

дитячий;

нон-фікшн.

MEGOGO Audio

У цьому додатку можна знайти понад 10 тисяч аудіокнижок та близько 5000 випусків подкастів. Минулого року проєкт почав виробництво ще й аудіосеріалів – як художніх, так і документальних.

Застосунок пропонує книжки, текст яких читають самі автори. На нього можна підписатися і отримати книжки за передплатою. Однак частину видань доведеться купувати окремо. Є в додатку і безкоштовний контент.

До теми Це знахідка: топ навчальних додатків, які працюють без інтернету

Це додаток із найбільшим каталогом книжок англійською мовою. Він також пропонує подкасти.

Видання тут можна придбати окремо або за підпискою.

Ця онлайн-бібліотека буде корисною для людей зі слабким зором чи повною його втратою. Додаток має головний сайт та спеціальний сервіс для людей із вадами зору. Там можна знайти також інструкцію з користування.

Онлайн-бібліотека має чотири розділи: художня, дитяча літератури, музика та радіо. Згодом має з'явитися розділ і з навчальною літературою.