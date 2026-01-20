Укр Рус
20 січня, 13:37
3

Україна виділяє мільярд на укриття для дитсадків: хто може подати заявку

Марія Волошин
Основні тези
  • У 2026 році Україна виділяє 1 мільярд гривень на укриття для дитсадків.
  • Заявки на фінансування можна подавати до 26 січня.

У 2026 році держава вперше окремо виділяє 1 мільярд гривень на облаштування укриттів саме у дистадках. Учора Кабмін погодив правила розподілу цієї субвенції.

Так громади зможуть створювати безпечні умови для роботи садочків і повернення дітей до очного або змішаного формату навчання. Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення міністра освіти і науки України Оксена Лісового. 

Хто може подати заявку? 

Від сьогодні до 26 січня засновники садків можуть подати заявки на фінансування укриттів. Право на отримання субвенції мають дитсадки, які:

  • мають 100 і більше вихованців;

  • є спеціальними дитячими садками;

  • є єдиним ЗДО в громаді, де можливе очне або поєднання очної та дистанційної форм навчання або в приміщеннях якого організують  освітній процес для двох чи більше закладів;

  • не мають укриття або мають укриття, що потребує капремонту чи реконструкції.

Цікаво! В Україні з 1 січня підвищили зарплати педагогам. Посадові оклади вихователів у дитячих садках збільшать на 30% з 1 січня 2026 року, зазначає Osvita.ua.

Під час відбору заявок враховуватимуть рівень безпекових ризиків у громаді та готовність проєктів до реалізації. Зокрема наявність проєктно-кошторисної документації з експертизою.

Рішення про фінансування укриттів у садках дає громадам чіткий механізм і ресурс, щоб садочки могли працювати стабільно там, де безпека є ключовою умовою для щоденного навчання дітей, 
– заявив міністр. 

Скільки мільйонів надали партнери Україні на розвиток дошкілля?

  • Протягом минулого року міжнародні партнери надали Україні 30 мільйонів доларів США на розвиток дошкілля через програму Світового банку LEARN.
  • Отримані від міжнародних партнерів кошти спрямовують на модернізацію обладнання та інфраструктури з урахуванням потреб дітей з порушеннями розвитку та професійний розвиток вихователів, асистентів вихователів та фахівців ІРЦ.
  • Також з цих коштів фінансують підтримку дітей від народження до 4 років та адаптації освітніх програм для дітей із різними типами порушень і рівнями підтримки.

