Не кажіть "доставщик": українською ця професія звучить по-іншому

Чимало професій українці калькують на російський штиб, як-от – "доставщик". Хоча для нашої мови характерні і свої назви, і свої закінчення для професій.

Чому слово "доставщик" в українській мові є помилкою, розповідає 24 Канал, посилаючись на пояснення мовознавиці Аліни Острозької в мережі Threads.

Чому в українській мові немає слова "доставщик"?

Сьогодні ця професія одна з найнеобхідніших за зручністю та швидкістю. Замовити через інтернет, а привезуть прямо на поріг квартири чи офісу гарячу їжу, продукти, ліки, документи, одяг, будівельні матеріали за лічені години, а то й хвилини. Саме цим займаються працівники служби доставлення – "доставщики", як ми звикли їх називати.

Правда такого слова в українській мові немає. І це легко перевірити: Словник.ua (онлайн-ресурс, що містить понад 130 000 тлумачень) немає слова "доставщик". "Словник української мови" (11 томів) та Великий тлумачний словник сучасної української мови теж його не показують. Лише подають слово "доставка" – дія за значенням "доставляти, доставити".

А слово виникло в нашій мові як калька з російської, на зразок – "застройщик", "уборщик", "мусорщик", "гонщик", так і виник – "доставщик". Тобто ці слова для позначення професій – це суржик.

І мовознавці наголошують: кальки на кшталт "доставщик" виникають через вплив російської мови. Зокрема Аліна Острозка наголосила:

Шкода, що частіше вживають "доставЩИК" (як даставщік), а не "доставЕЦЬ" (як продавець, купець, торговець) чи "доставНИК" (як працівник, постачальник, будівельник),

– наголосила мовознавиця.

Тому правильне позначення та написання цієї професії :

доставець,

доставник,

довізник,

приставник,

або ж – кур'єр (але це слово французького походження).

В українській мові вживають:

доставник, доставець, кур’єр – той, хто приносить замовлення;

– той, хто приносить замовлення; постачальник – той, хто забезпечує товари чи послуги – особа чи компанія.

Тому не варто користуватися росіянізмами чи калькуванням, для української мови характерні свої назви чи схожі, але зі своїми закінченнями, без -щик.

Це не єдина помилка, яку припускають у сфері товарообігу – помилково вживають слово "распаковка", якого теж немає в українських словниках, як правильно – 24 Канал писав раніше.

Уникайте суржику та говоріть українською!