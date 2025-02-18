Чи повинні батьки подавати у школу довідку про щеплення дитини

Ні Міністерство освіти і науки України, ні Міністерство охорони здоров'я України не вимагають окремої довідки про вакцинацію дітей. Однак деякі школи під час зарахування учнів, зокрема першокласників, просять її принести.

Тобто подати їм потрібно не лише довідку форми № 086/о, а й медичну довідку форми № 063/о про щеплення. Деталі розповідає 24 Канал з посиланням на "Вчися. Медіа".

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Чи треба подавати довідку про щеплення учня

У переліку обов'язкових документів для зарахування до школи, затверджених МОН, йдеться лише про довідку форми № 086/о.

Це медична довідка, яку заповнює педіатр або сімейний лікар. У ній вказують:

групу для занять фізкультурою;

дані про лабораторні дослідження;

а також дані про проведені щеплення.

Останній пункт про щеплення з'явився у формі № 086/о ще в липні 2023 року. Тоді МОЗ оновило порядок медоглядів та зарахувань дітей до закладів освіти, а назва довідки змінилася з № 086–1/о на № 086/о. В оновленій формі з'явився пункт для внесення даних про щеплення.

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Чи знають про зміни МОН та школи

У вересні 2024 року МОН внесло зміни до порядку зарахування учнів до школи, у якому назва медичної довідки № 086-1/о замінена на № 086/о.

На основі цих двох документів від МОН та МОЗ відбувається зарахування дітей до школи. Тобто основним документом є медична довідка № 086/о, у якій уже вписані дані про щеплення. Окремої довідки про вакцинацію міністерства не вимагають.

Про ці зміни можуть знати не всі школи, тому й бачимо в їхніх переліках документів довідку про щеплення.

До того ж у МОЗ вказують, що школа може попросити довідку про щеплення, якщо в закладі освіти немає таких документів, бо, наприклад, дитина перейшла в нову школу. Якщо тлумачити вступ до 1 класу як нову школу, тоді в адміністрації з'являються підстави просити довідку про щеплення.

Що каже юрист

Роман Бондаренко, юрист ГО "Батьки SOS" радить батькам керуватися порядком зарахування учнів до школи, який виданий МОН і вказує на перелік необхідних документів, зокрема, медичну форму № 086/о.