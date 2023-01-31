Шкарлет розповів, чи складатимуть учні 4 і 9 класів ДПА у 2023 році

У 2023 році учні 4 та 9 класів не складатимуть державну підсумкову атестацію. Торік через війну ДПА в Україні також не проводили.

Про це повідомив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет в ефірі національного телемарафону 31 січня. І додав, що випускники шкіл також не складатимуть ДПА.

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Чи складатимуть учні 4 і 9 класів ДПА

За словами Шкарлета, Мін'юст вже погодив наказ про скасування державної підсумкової атестації для учнів 4 та 9 класів у 2023 році.

Щодо учнів 11 класів – ми очікуємо на ухвалення Верховною Радою законопроєкту, який скасовує ДПА і погоджує альтернативу зовнішнього незалежного оцінювання, а також формує модель вступу на 2023 рік,

– зазначив міністр.

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