Чи складатимуть 11-класники ДПА у 2023 році: ВРУ поставила крапку
Джерело:Сергій Шкарлет
У 2023 році 11-класники в Україні не складатимуть державну підсумкову атестацію. Крапку у питанні поставила Верховна Рада.
Про це повідомив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет. І сповістив, що нардепи 23 лютого ухвалили відповідний закон.
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Чи складатимуть 11-класники ДПА у 2023 році
Так, Верховна Рада погодила законопроєкт, який визначає формат вступу у 2023 році.
Учні 11-х класів звільняються від складання ДПА. Вступне випробування для здобуття вищої освіти проводитиметься у форматі НМТ,
– повідомив міністр.
При цьому уточнив, що НМТ міститиме завдання з трьох предметів. Складати випускникам доведеться два обов'язкових предмети – українську мову і математику – та один на вибір – історію України, іноземну мову, біологію, фізику або хімію.
Чи складатимуть ДПА учні 4 і 9 класів
- В Україні на час воєнного стану скасували проходження учнями державної підсумкової атестації.
- Наказ МОН про скасування ДПА у 4-х та 9-х класах у 2023 році набув чинності 13 лютого.
- Він має на меті зберегти життя і здоров'я учнів в умовах воєнного стану.
- До слова, не так давно уряд пропонував ВРУ скасувати ДПА у 2023 році.
- У 2022 році через війну в Україні школярі також не складали державну підсумкову атестацію. Зокрема, мовиться про учнів 4 та 9 класів.
- 11-класники натомість складали ЗНО у формі національного мультипредметного тесту (НМТ) і за його результатами вступали до вишів.
- У 2023 році 11-класники також складатимуть НМТ.
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Коли у школах України повернуть ДПА
- Державну підсумкову атестацію у школах України повернуть. Але вже після завершення воєнного стану на території нашої держави.
- Про це розповів очільник Міносвіти Сергій Шкарлет. При цьому уточнив, що до перемоги України у війні з Росією ДПА учні не складатимуть.
- Міністр наголосив, що державну підсумкову атестацію у школах скасували з міркувань безпеки та задля того, аби не додавати у час війни дітям стресу.
- До слова, у 2022 році вони також не проходили атестацію через війну.