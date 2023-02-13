ДПА в українських школах скасували: набув чинності закон
Джерело:МОН
Учні четвертих та дев'ятих класів в Україні у 2023 році не складатимуть ДПА. Відповідний наказ МОН набув чинності.
Наказ МОН від 11 січня про скасування у цьому навчальному році ДПА у 4-х та 9-х класах був зареєстрований у Мін'юсті 26 січня 2023 року. 11-класники, до речі, також не складатимуть ДПА у школах.
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ДПА в українських школах скасували
Наказ МОН про скасування ДПА у 4-х та 9-х класах у 2023 році набув чинності сьогодні, 13 лютого.
Він має на меті зберегти життя і здоров'я учнів в умовах воєнного стану.
До слова, не так давно уряд пропонував ВРУ скасувати ДПА у 2023 році.
Зауважимо, що у 2022 році через війну в Україні школярі також не складали державну підсумкову атестацію. Зокрема, мовиться про учнів 4 та 9 класів.
11-класники натомість складали ЗНО у формі національного мультипредметного тесту (НМТ) і за його результатами вступали до вишів.
У 2023 році 11-класники також складатимуть НМТ.
Важливо НМТ та вступна кампанія 2023: все, що мають знати абітурієнти
Вступна кампанія – 2023: коротко
- НМТ міститиме завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
- На складання тесту абітурієнти матимуть 180 хвилин. Учасники НМТ можуть самі розподіляти час між блоками.
- У МОН запланували дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову.
- Основна відбудеться у червні, додаткова – у червні – липні. Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
- Тести випускники складатимуть у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створять як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
- Реєстрація на НМТ – 2023 відбудеться у квітні.
- Підтвердження участі у тесті та остаточний вибір місця проходження НМТ запланували на травень.
- Вступна кампанія у виші запланована на липень – серпень.