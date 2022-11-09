Другий день поспіль: у Львові повідомили про масове "замінування" шкіл
9 листопада 2022 , 11:11Читать новость на русском
Джерело:Zaxid.net
В Україні триває хвиля "мінувань" навчальних закладів. Тривожно знову у Львові.
Так, у середу, 9 листопада, школи та садки міста Лева знову отримали тривожне повідомлення. Анонім сповістив про чергове "замінування" навчальних закладів.
Читайте У Львові "замінували" школи
У Львові "замінували" школи та садки
Повідомлення про масове "замінування" навчальних закладів Львова надійшло поліцейським.
Наразі правоохоронці, вибухотехніки та усі екстрені служби перевіряють місця, де ймовірно можуть бути вибухові пристрої.
Учнів та вчителів евакуйовують з навчальних закладів.
8 листопада у Львові також "мінували" школи
- 8 листопада школи Львова також отримали повідомлення про "замінування".
- Повідомлення надійшло о 10:15. Перевіряти інформацію взялися правоохоронці.
- Інформацію підтвердила речниця поліції Львівської області Світлана Добровольська.
- На місці працювали усі відповідні спецслужби заради безпеки дітей.
- Як відомо, "мінували" щонайменше три ліцеї і три школи у Львові, а також школу у Винниках.
Днями "замінували" школу у Рівному
- 1 листопада 23 – тю школу "замінували" у Рівному.
- Про це повідомив міський голова Олександр Третяк. Усіх людей з місця пригоди евакуювали.
- На місці працювали оперативні служби.
- Зауважимо, станом на ранок 1 листопада у Рівному та по всій Україні тривала повітряна тривога.
До теми У Києві "замінували" усі школи
Тривожне повідомлення отримували й у Києві
- У кінці вересня тривожне повідомлення про "замінування" отримала і школа на Осокорках.
- Згодом – заклади освіти на Троєщині та в Печерському районах Києва.
- На місці події працювали поліція та відповідні служби.