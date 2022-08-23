Який вид навчання обрати для дітей з 1 вересня

Вже 1 вересня почнеться новий навчальний рік. Через російське вторгнення освітяни вирішили запровадити експеримент та запропонували батькам школярів самим обирати форму навчання. Подробиці читайте в матеріалі 24 каналу.

Обирають батьки

Попри те, що Кабмін рекомендує школам почати 1 вересня новий навчальний рік у форматі очного навчання, всі розуміють, що з урахуванням безпекової ситуації в Україні, яка стала жертвою російської агресії, це не завжди є вдалою ідеєю.

Навчання онлайн чи офлайн До чого готуватися школярам в Україні

Це правда, адже росія здійснює проти України відкритий геноцид – вбиває і дорослих, і дітей, школи та навчальні заклади взагалі – на жаль, серед "улюблених цілей" для тих нелюдів з півночі. З іншого боку, так само небезпечними можуть бути й будинки, адже для росіян все в Україні є цілями, статистика свідчить – на одне влучання у воєнний об'єкт припадає 70 влучань у цивільні. А це значить, що росія в Україні воює не проти міфічних "нацбатів і бандерівців", а проти всіх нас – українців.

З огляду на це ніхто не може примушувати батьків, щоб їх дитина навчалася офлайн.

Розв'язати цю проблему у МінОсвіти вирішили наступним чином – для офлайнового навчання будуть створені належні умови (усі школи, які відкриються 1 вересня, мають бути обладнані бомбосховищами або укриттями та відповідати необхідним вимогам безпеки, проте, остаточний вибір – за батьками.

Форми навчання

У навчальному році – 2022 /2023 передбачені наступні варіанти:

Очна форма навчання;

Змішана форма навчання (поєднання офлайн та онлайну, відповідно від безпекової ситуації та віку школярів);

Дистанційна форма навчання;

Екстернат;

Сімейна або домашня форма навчання.

Щоб дізнатись, чи організовує обрана вами школа ці форми навчання, варто звернутись до її сайту або зателефонувати за вказаними на сайті телефонами. Цю інформацію також можна отримати у органі управління у сфері освіти громади, міста або області. Якщо школа організовує ту форму навчання, що вас цікавить, необхідно звернутись до неї для зарахування/переведення дитини.

Також у школах повинні запропонувати або хоча б розповісти про альтернативи, а також порадити та допомогти визначитися батькам.

Муки вибору

Важливо! Вибір батьків – не назавжди, протягом навчального року можна змінити рішення та обрати іншу форму навчання, яка є зручнішою. Також нікого не будуть відраховувати зі школи, крім за згодою батьків. Також у молодших класах є опція повторного продовження річної програми.

Для визначення оптимальної форми навчання школи та управління освіти проводять опитування батьків. Щодо них вже другий тиждень вирує скандал.

Річ у тім, що МінОсвіти поспішили повідомити, що більшість батьків надають перевагу очному навчанню. Наприклад, у Києві цей показник становить 70%.

Громом серед білого дня стало паралельне опитування, що його провів офіс освітнього омбудсмена Сергія Горбачова.

Згідно з даними "опитування", 62,5% батьків – за онлайнове навчання, 13,8% – за очне, понад 1% за екстернат або сімейну форму, а 22,5% – взагалі не визначились, чого хочуть для своїх дітей.

І хоч на сайті освітнього омбудсмена звертали увагу, що опитування не репрезентативне, його "рознесли" ЗМІ, чим суттєво вплинули на громадську думку, зокрема, й батьків школярів, започаткували велику дискусію та довели до шаленства чиновників МінОсвіти. Ті випустили грізний пресреліз, у якому звинуватили пана Горбачова та його співробітників у освітній диверсії, у своєму зверненні освітяни звернули особливу увагу, що омбудсмен не мав ніякого права проводити паралельні опитування, а також пообіцяли найближчим часом оприлюднити своє – цілком легітимне опитування 100 000 батьків маленьких українців.

Скандал з новою силою підняв питання: який вид навчання обрати для дітей з 1 вересня.

Відповідальний вибір

Опитування омбудсмена констатувало, що станом на початок серпня 2022 року третина батьків ще навіть не повідомили школи про те, як будуть навчатися їх діти. Частина з батьків чомусь вважають, що мають для цього ще вдосталь часу. І хоч в МінОсвіти різко засудили "опитування", така проблема існує. Всі розуміють, що ситуація в країні складна, але на кону – майбутнє дітей, тому зволікати не варто. Час визначитись.

Аргументи тут прості –безпека та якість освіти, як їх поєднати. Якщо ви хочете віддати дитину на навчання офлайн, ви маєте переконатись, що вона буде у безпеці, для цього вам потрібно знати –у якому стані сховища у школі, чи забезпечена школа необхідним, чи відпрацьовані у школі заходи безпеки та план дій у разі повітряної тривоги. У МінОсвіти кажуть, що батьки це зможуть зробити особисто, а дані скандального "опитування" омбудсмена говорить, що лише 60% з опитаних поцікавились станом укриттів у школах.

Якщо ви обираєте дистанційну освіту – має переконатися, що навчальному процесу онлайн нічого не заважатиме – чи належним чином працює технічна база, чи є доступ до електронних підручників, як проходить навчальний процес. На сайтах закладів освіти – як приватних, так і державних, є пробні уроки або бета-версії. Батьки мають з ними ознайомитись, щоб розуміти та у разі чого – допомогти своїй дитині.

Ви також маєте розуміти, що онлайнове навчання покладає на вас додаткові обов'язки з "контролю якості навчання". Це базові вимоги – замість вас цього ніхто не зробить.

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