Влітку у вас можуть побабіти пучки пальців, а ви навіть не знали, що це явище має таку назву

Чудово, що все більше людей переходять на українську мову. А з не часто вживаними, але цікавими фразами, можна розібратися.

У рубриці "Антисуржик. Говоримо українською правильно", 24 Канал розповідає, як сказати "сморщились подушечки пальцев" українською, посилаючись на блог @pani_olya_007.

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Як перекладається вислів

Відпочинок біля водойми (тільки не називайте її – пруд) у спекотний літній день – найкращий релакс та захист від перегріву, а також можливість позасмагати та поніжитися на осонні.

Коли ви довго перебуваєте у воді, ваша шкіра змінює свій вигляд, особливо це помітно на руках. Його можна назвати "сморщение подушечки пальцев". Але цей вислів є повністю російським і дослівного українського перекладу не існує.

Розглянемо по кожному слову окремо.

Слово "сморщений" українською перекладається як зморщений, бо маємо слово зморшка. Але його використовуємо для стану шкіри на обличчі, але не для пальців.

А слово "подушечка" – це пестлива форма до слова подушка. Але кінчики пальців ним ми не називаємо, а використовуємо слово "пучки" чи "пушки" – "додати пушку солі" чи прислів'я "Пушка духу, мішок смороду".

Ну а слово "пальці" є в обох мовах.

А замість слова "зморщений", для перезволожених пальців, українською використовують слово – "збабчений" чи "побабілий"

Тобто вигляд вислів звучатиме – "збабчились пуски пальців" чи "руки збабчилися". Або ж – "побабіли пучки пальців".

Як сказати українською: дивіться відео

Такий стан може бути і зі шкірою на стопах, від тривалого перебування у воді чи ходінні у мокрому взутті.

І зауважте, що це не діалектизм, не вигадка, а цілком літературний вислів, який пояснює стан шкіри.

Якщо не знали – тоді загрібайте до свого мовного словничка і користуйтеся при нагоді.