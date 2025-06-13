В рубрике "Антисуржик. Говорим на украинском правильно", 24 Канал рассказывает, как сказать "сморщились подушечки пальцев" на украинском, ссылаясь на блог @pani_olya_007.

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Как переводится выражение

Отдых у водоема (только не называйте его – пруд) в жаркий летний день – лучший релакс и защита от перегрева, а также возможность позагорать и понежиться на осонне.

Когда вы долго находитесь в воде, ваша кожа меняет свой вид, особенно это заметно на руках. Его можно назвать "сморщение подушечки пальцев". Но это выражение является полностью русским и дословного украинского перевода не существует.

Рассмотрим по каждому слову отдельно.

Слово "сморщенный" на русский язык переводится как сморщенный, потому что у нас есть слово морщина. Но его используем для состояния кожи на лице, но не для пальцев.

А слово "подушечка" – это ласкательная форма к слову подушка. Но кончики пальцев им мы не называем, а используем слово "пучки" или "пушки" – "добавити пучку соли" или пословицу "Пушка духа, мішок смороду".

Ну а слово "пальцы" есть в обоих языках.

А вместо слова "зморщений", для переувлажненных пальцев, на украинском используют слово – "збабчений" или "побабілий"

То есть вид выражения будет звучать – "збабчились пучки пальців" или "руки збабчилися". Или же – "побабіли пучки пальців".

Как сказать на украинском: смотрите видео

Такое состояние может быть и с кожей на стопах, от длительного пребывания в воде или хождении в мокрой обуви.

И заметьте, что это не диалектизм, не выдумка, а вполне литературное выражение, которое объясняет состояние кожи.

Если не знали – тогда загребайте в свой языковой словарик и пользуйтесь при случае.