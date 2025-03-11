Через політику Трампа Гарвардський та Колумбійський університети обмежили діяльність

Гарвардський університет оголосив про призупинення найму нових працівників. Це пов'язано з політичними рішеннями нового презедента.

Про своє рішення керівництво університету повідомило 10 березня, повідомляє 24 Канал, посилаючись на New Voice.

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Чому припинили набір викладачів в університеті

Рішення про замороження найму керівництво Гарвардського університету оголосило в понеділок, 10 березня. Таке рішення зумовлене "значною фінансовою невизначеністю" вишу.

Виші стикаються з масштабною перевіркою їхніх федеральних фондів урядом президента Дональда Трампа, а тому незрозуміло, як буде відбуватися фінансування освітніх грантів надалі.

У зверненні до колективу, керівництво пояснило, що оскільки незрозуміло, які подальші зміни очікують, варто проявити фінансову гнучкість.

Це тимчасове заморожування допоможе зберегти нашу фінансову гнучкість, поки ми не з’ясуємо, які зміни можуть статися у федеральній політиці та як вони вплинуть на нас,

– зазначили у зверненні до викладачів і співробітників.

Університет планує призупинити прийняття на роботу на поточний семестр.

Гарвардський університет / фото Atlas

На прийняття такого рішення вплинуло і те, що раніше адміністрація Трампа скасувала гранти та контракти на $400 мільйонів для Колумбійського університету.

Причина такого рішення – обидва університети стали майданчиком для пропалестинських протестів після початку військових дій Ізраїлю в Секторі Гази.

Саме через нездатність Колумбійському університету, нібито, розв'язувати проблему антисемітизму йому урізали фінансування. Подібну перевірку щодо ставлення до антисемітизму проходить і Гарвард.

Гарвард і Колумбія належать до принаймні 10 університетських містечок, які планує відвідати федеральна робоча група з боротьби з антисемітизмом

Ще 4 березня президент США Дональд Трамп пригрозив позбавити федерального фінансування будь-який навчальний заклад, який дозволяє "незаконні протести". Він заявив, що агітатори будуть викриті та ув’язнені..

Важливо! У 2024 році до рейтингу національних університетів США потрапили 312 вищих навчальних закладів країни, серед більш ніж 4000 закладів. Гарвардський університет посів перше місце, Колумбійський – п’яте.

Політика нового президента зачіпає, не лише університети, а й цензуру. У штаті Теннессі заборонили понад 500 книг.