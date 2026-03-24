Що таке "студинець", "гайту" та "втраяти": 14 українських слів, які ви могли ніколи не чути
Стаття наводить приклади 14 забутих українських слів, таких як "гайту" та "втраяти".
- Деякі з цих слів збереглися у діалектах або відомі з пісень, і мовознавці та блогери досліджують їх значення.
Чимало слів ми забули, вони вийшли з ужитку разом із речами які позначали – одягом, побутовими речами, реманентом, стравами. Але час від часу вони зринають у літературі, навіть сучасній, та розповідях про українські традиції.
Тому дуже корисно гортати тлумачні словники та слухати блогерів-мовознавців, які розповідають нам про значення слів. Пропонуємо цікаву добірку забутих слів від ТЕСHNOLOGY СЕNTЕR PC.
Дивіться також Спиж, шуйця, блят: що означають ці слова, які видаються лайкою
Що означають ці слова – студинець, гайту, втраяти та інші?
Приємно, що в Україні стає все більше книголюбів. Публікуються сучасні автори, перевидається класика – відомі на невідомі твори авторів. Чимало блогерів, які діляться своїми враженнями від книг та від слів, які там зустрічають і шукають їх значення. А тому – діляться своїми знаннями.
Для деяких мовознавців чи блогерів, пошук цікавих слів з тлумачних словників стає головною темою їх контенту. І чимало відео в соціальних мережах зі словами, які викликають єдину думку – "а таке слово є?".
Тому пропонуємо цікаву добірку слів, і ми переконані, що деякі ви точно не чули:
- Cтудинець – холодець.
- Гайту – піти на прогулянку.
- Втраяти – багато їсти.
- Перебендя – людина, яка вміє дотепно розповідати.
- Ходак – тротуар.
- Громовина – блискавка.
- Чічка – квітка чи вродлива дівчина.
- Шабатура – скринька чи коробка, бляшанка.
- Обрус – скатертина.
- Суціга – хитра людина.
- Ринва – водостічна труба.
- Нагнітка / нагнуток – мозоль.
- Ровер – велосипед.
- Хутко – швидко.
Цікаво, що якщо ми почнемо переглядати ці слова у словниках, то побачимо, що вони можуть мати кілька значень, які навіть не схожі. От, наприклад, "перебендя" – це і цікавий оповідач, і вередлива перебірлива людина.
- Капризує наш перебендя. (з переказу).
- – Оповідка, яку ви .. прослухали, нагадала мені про те, як один дотепний потішник-перебендя так само вміло і не без пожитку дійняв словом жаднючого багатія-купця. (Микола Лукаш, переклад з твору Дж. Боккаччо).
Слово "ходак" має ще більше значень: і людина, яка ходить пішки, і посланець / кур'єр, і шкіряне взуття постоли, і тротуар (його знають і як хідник). А ще – це прізвище Ходак та назва населеного пункту в Житомирській області – Ходаки.
Одні слова можуть видатися знайомими та зрозумілими, але означати інше, як-от "громовина". Здається ніби це звук грому, грози. Але значення слова – електричний заряд блискавки, чи навіть гучна луна в коридорі чи пустому просторі.
Деякі слова ми знаємо як діалектизми, бо в певних регіонах збереглися у мовленні – студинець, обрус, гайту. Деякі – відомі з пісень, як-от "чічка" про яку знаємо з "Гуцулянки" Івана Поповича.
Але точно усі слова з перелічених, середньостатистичний українець не знає. Гарна нагода дізнатися, потішитися, що якусь частину ви точно знаєте і взяти в свій словничок ще решту. Говоріть українською!