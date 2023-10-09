23-річний львів'янин переміг на Global Teacher Prize Ukraine 2023: як він руйнує стереотипи
Джерело:Освіторія
23-річний вчитель Петро Сітек зі Львова став одним із лауреатів національної премії Global Teacher Prize Ukraine 2023. Він викладає громадянську освіту.
Премію педагог отримав за новітні підходи у викладанні з елементами лідерства та менторства. Вчитель викладає в одній з львівських шкіл.
Дивіться також Незламна вчителька з Харківщини пережила полон і перемогла на Global Teacher Prize Ukraine 2023
23-річний львів'янин переміг на Global Teacher Prize Ukraine 2023
Однією з особливостей його викладання є те, що Петро вчить учнів не приховувати почуттів. Зокрема, наголошує, що кожна людина може відчувати сум, радість, невдоволення, задоволення. Його уроки часто відбуваються у неформальній атмосфері. Педагог присвячує заняття важливим темам сьогодення.
Петро викладає дебати і менторство і вважає, що вони важливі у формуванні особистості учня. Вчитель також переконаний, що треба змінювати підходи до освіти.
Сконцентруватися на тому, яких особистостей ми допомагаємо формувати. А не на знаннях, які вони здобувають. Оскільки в цій справі головне надихнути, і тоді вже ніхто не зможе зупинити людей, які хочуть здобути знання. Я вірю, що саме освіта здатна змінити світ,
– писав Сітек у заявці.
До слова, відзнаку йому вручала перша леді України Олена Зеленська.Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.
Сітек також отримав грант на мільйон гривень на втілення своєї освітньої мрії.
Дивіться також 5 учителів отримали премію Global Teacher Prize Ukraine 2023
Що відомо про Global Teacher Prize Ukraine
Це щорічна національна премія для вчителів – агентів освітніх змін.
Її з 2017 року в Україні організовує громадська спілка "Освіторія".
Премія має на меті відзначити досягнення вчителя не лише щодо своїх учнів, а й щодо суспільства, а також акцентувати на важливості педагогів в Україні.
Цьогоріч Global Teacher Prize Ukraine зібрала понад пів тисячі історій вчителів з усієї України.
Хто став переможцем Global Teacher Prize Ukraine 2023
- В Україні оголосили переможців Національної премії Global Teacher Prize Ukraine 2023.
- 5 переможців отримали грант на мільйон гривень кожен.
- У номінації "Дошкілля" відзначили Вікторію Душину – виховательку дитсадка з Харкова.
- У номінації "Вибір серцем" нагородили Катерину Якушевську – логопеда дитсадка №103 у Миколаєві. Навчальний заклад ракетою знищили росіяни.
- У номінації "Незламність" перемогу здобула Лариса Фесенко з села Лісна Стінка, що на Харківщині. Жінка пережила російський полон.
- У номінації "Новатори" найкращим визнали вчителя фізики Максима Гвоздецького із Запоріжжя.
- А у номінації "Молодий вчитель" переміг 23-річний Петро Сітек зі Львова – учитель громадянської освіти.