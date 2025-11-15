Чи отримали вже студенти-другокурсники сертифікати на гранти

Студенти вишів другого курсу вже почали отримувати грантові сертифікати. Їх можна знайти у додатку Дія.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення очільника Освітнього комітету Верховної Ради Сергія Бабака. Нардеп зауважив, що тепер цим студентам треба підтвердити отримання гранту.

Як студенту підтвердити грант?

Підтвердити отримання гранту можна наклавши електронний підпис у додатку.

Очікують, що кошти Міністерство освіти і науки України перераховуватиме університетам двома платежами – за 1 та 2 семестр відповідно.

У разі якщо студент уже оплатив навчання на контракті, він має звернутись до свого закладу освіти для повернення коштів.

Звертаюся до студентів, перевірте, будь ласка, свої застосунки. Важливо розуміти, що всі отримали сертифікати,

– повідомив Бабак.

Зазначимо, що продовження грантової підтримки передбачили для студентів другого року навчання, яким надали грант у 2024 році, які продовжують навчання і не мають академічної чи фінансової заборгованості, зазначає Osvita.ua.

Хто міг отримати грант і на яку суму у 2025 році?

Цьогоріч державні гранти можна було отримати такі (для першокурсників):