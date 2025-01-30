Чи продовжить уряд цьогоріч практику надання грантів на навчання у вишах
- Уряд продовжить надавати гранти здібним студентам для навчання у вишах.
- Торік в Україні видали таких грантів на суму 143,5 мільйона гривень для понад 13 тисяч вступників.
Уряд планує продовжити надавати державну фінансову підтримку здібним студентам. Мовиться про надання грантів на навчання у вишах нашої держави.
Про це йшлося на нараді за участі прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, міністра економіки Юлії Свириденко, віцепрем'єр-міністра Михайла Федорова та міністра освіти і науки Оксена Лісового. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua.
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Чи діятиме грантова система на навчання у вишах у 2025 році
Очільник уряду Денис Шмигаль заявив, що практику надання грантів здібним студентам продовжать і цьогоріч.
Торік ми видали 143,5 мільйона гривень грантів для понад 13 тисяч вступників,
– уточнив прем'єр.
І додав, що Кабмін продовжуватиме цю практику, аби талановита й вмотивована молодь мала можливість здобути потрібну освіту.
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Надання грантів на вищу освіту у 2024 році: коротко
- Грант у 2024 році могли отримати студенти-першокурсники, які здобували першу вищу освіту за контрактом.
- Грант надавали на суму від 15 тисяч гривень і більше на рік для покриття частини навчання на будь-якій бакалаврській програмі (або на програмі підготовки медика).
- Суму гранту визначали індивідуально: за результатом НМТ та з урахуванням коефіцієнта спеціальності.
- Аби отримати державний грант, вступник повинен був мати в результатах НМТ (ЗНО) не менш як 150 балів із будь-яких двох предметів (грант першого рівня) або не менш як 170 балів із будь-яких двох предметів (грант другого рівня).
- Студенти спеціальності "Психологія" отримали найбільше грантів 2024 року.