УКР РУС
30 січня 2025, 22:50
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Чи продовжить уряд цьогоріч практику надання грантів на навчання у вишах

Марія Волошин
Основні тези
  • Уряд продовжить надавати гранти здібним студентам для навчання у вишах.
  • Торік в Україні видали таких грантів на суму 143,5 мільйона гривень для понад 13 тисяч вступників.

Уряд планує продовжити надавати державну фінансову підтримку здібним студентам. Мовиться про надання грантів на навчання у вишах нашої держави.

Про це йшлося на нараді за участі прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, міністра економіки Юлії Свириденко, віцепрем'єр-міністра Михайла Федорова та міністра освіти і науки Оксена Лісового. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua. 

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Чи діятиме грантова система на навчання у вишах у 2025 році 

Очільник уряду Денис Шмигаль заявив, що практику надання грантів здібним студентам продовжать і цьогоріч. 

Торік ми видали 143,5 мільйона гривень грантів для понад 13 тисяч вступників,
– уточнив прем'єр.

І додав, що Кабмін продовжуватиме цю практику, аби талановита й вмотивована молодь мала можливість здобути потрібну освіту.

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Надання грантів на вищу освіту у 2024 році: коротко 

  • Грант у 2024 році могли отримати студенти-першокурсники, які здобували першу вищу освіту за контрактом.
  • Грант надавали на суму від 15 тисяч гривень і більше на рік для покриття частини навчання на будь-якій бакалаврській програмі (або на програмі підготовки медика).
  • Суму гранту визначали індивідуально: за результатом НМТ та з урахуванням коефіцієнта спеціальності.
  • Аби отримати державний грант, вступник повинен був мати в результатах НМТ (ЗНО) не менш як 150 балів із будь-яких двох предметів (грант першого рівня) або не менш як 170 балів із будь-яких двох предметів (грант другого рівня).
  • Студенти спеціальності "Психологія" отримали найбільше грантів 2024 року.