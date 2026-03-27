Понад 40 тисяч студентів отримали гранти: на яких спеціальностях їх надають найчастіше

Торік вступники на контакт у виші могли претендувати на отримання гранту на вищу освіту. Для цього потрібно було набрати на НМТ певну кількість балів.

Базова сума грантів становила 17 і 25 тисяч гривень. Вона збільшується залежно від спеціальності та місця розташування ЗВО, розповів в інтерв'ю "РБК-Україна" заступник міністра освіти і науки України Микола Трофименко.

Дивіться також "Виші доводитимуть цінність": у МОН заявили про скорочення кількості студентів

Хто зможе отримати грант?

Трофименко зазначив, що грант – це безповоротна цільова підтримка для вступника на контракт з високими або вище середніх балами НМТ. Грант здебільшого покриває частину вартості навчання. Однак студентам можуть компенсувати і всю суму.

За два роки експерименту державними грантами скористалися понад 40 тисяч студентів. Середній грант становив трохи більше ніж 23 тисячі гривень,

– заявив посадовець.

Найчастіше гранти отримували торік вступники з Києва та Львівщини.

Серед спеціальностей найбільше грантів пішло на психологію, автомобільний транспорт, філологію, комп'ютерні технології, архітектуру та містобудування, популярні право та економіку,

– повідомив заступник міністра.

Стипендія для студентів вишів з вересня зросте вдвічі – до понад 4 тисяч гривень у 2026 році, повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Чи залежить розмір гранту від обраної спеціальності?

Посадовець також зауважив, що сума гранту залежить від обраної спеціальності.

Держава сильніше підтримує ті напрями, де країні найбільш потрібні фахівці: освіта, інженерія, природничі науки, аграрний сектор, реабілітація, основні медичні спеціальності,

– повідомив заступник Лісового.

І додав, що тут грант може бути вищим через коефіцієнти. Так само гранти додатково підтримують й ЗВО з прифронтових регіонів.

Дивіться також Вартість вищої освіти зростатиме: на яких спеціальностях підвищать ціни і коли

Що відомо про гранти на вищу освіту?

2024 року запровадили пілотний проєкт щодо надання грантів для вступників на контрактну форму навчання у вишах. Торік державні гранти можна було отримати такі (для першокурсників):