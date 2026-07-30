Не "сироєжка" і "сморчок": як правильно називати гриби українською

Українці у щоденному мовленні іноді можуть вживати суржикові слова. Вони трапляються у розмовах на різні теми.

Навіть про "тихе полювання". Тож 24 канал у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" розповість, як у цій темі не назбирати помилок.

Як правильно назвати гриби українською

У сто двадцять п'ятій добірці підкажемо, як звучать назви грибів українською правильно та які суржикові найменування не треба вживати. І тим, хто їх любить їсти та збирати, радимо зважати не лише на те, чи не є вони отруйними, а й запам’ятати правильні назви рідною мовою, аби не "отруїти" своє мовлення суржиком.

Для початку варто пам'ятати:

гріби – гриби;

ядовиті – отруйні;

Також розповідаємо, як правильно звучать назви різних грибів українською:

белий гриб – білий гриб, боровик, білик, біляк;

подберезовик – підберезник, бабка;

подосиновик – підосичник, красноголовець , уточнює Ukr-mova.in.ua.

масльонок – маслюк;

сироєжка – сироїжка;

єжовик – їжовик;

печурка – печериця, шампіньйон;

вешенка – глива;

зонтик – гриб-парасолька;

блідна поганка – бліда поганка;

сморчок – зморшок чи сморш.

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Шампіньйон чи печериця

Цей популярний гриб можна побачити цілорічно на полицях магазинів. Однак на цінниках можуть бути різні назви: і "печериця", і "шампіньйон". Тож чимало краян може сумніватися, чи є дві назви правильними.

Насправді не різні гриби, а дві назви одного й того самого виду. Різниця лише – у мовному та культурному контексті.

"Шампіньйон" – слово французького походження – champignon, що означає "гриб".

А "печериця" – українська назва, яка, ймовірно, походить від слова "печера" або "пекти".

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