Не "сироєжка" і "сморчок": як правильно називати гриби українською
Українці у щоденному мовленні іноді можуть вживати суржикові слова. Вони трапляються у розмовах на різні теми.
Навіть про "тихе полювання". Тож 24 канал у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" розповість, як у цій темі не назбирати помилок.
Як правильно назвати гриби українською
У сто двадцять п'ятій добірці підкажемо, як звучать назви грибів українською правильно та які суржикові найменування не треба вживати. І тим, хто їх любить їсти та збирати, радимо зважати не лише на те, чи не є вони отруйними, а й запам’ятати правильні назви рідною мовою, аби не "отруїти" своє мовлення суржиком.
Для початку варто пам'ятати:
гріби – гриби;
ядовиті – отруйні;
Також розповідаємо, як правильно звучать назви різних грибів українською:
белий гриб – білий гриб, боровик, білик, біляк;
подберезовик – підберезник, бабка;
подосиновик – підосичник, красноголовець, уточнює Ukr-mova.in.ua.
масльонок – маслюк;
сироєжка – сироїжка;
єжовик – їжовик;
печурка – печериця, шампіньйон;
вешенка – глива;
зонтик – гриб-парасолька;
блідна поганка – бліда поганка;
сморчок – зморшок чи сморш.
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Шампіньйон чи печериця
Цей популярний гриб можна побачити цілорічно на полицях магазинів. Однак на цінниках можуть бути різні назви: і "печериця", і "шампіньйон". Тож чимало краян може сумніватися, чи є дві назви правильними.
Насправді не різні гриби, а дві назви одного й того самого виду. Різниця лише – у мовному та культурному контексті.
"Шампіньйон" – слово французького походження – champignon, що означає "гриб".
А "печериця" – українська назва, яка, ймовірно, походить від слова "печера" або "пекти".
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