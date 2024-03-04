В одному з міст України учням платитимуть гроші за успішність

У Чернігові учням платитимуть гроші за успіхи в навчанні. Для цього вони мають вчитися, зокрема, на 10 – 12 балів.

У разі такого навчального результату вони отримуватимуть близько 3200 гривень. Але мовиться не про всіх школярів, зазначив очільник управління освіти міста Василь Білогура.

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У Чернігові школярам платитимуть гроші за хороші оцінки

Гроші зможуть отримувати діти-сироти, позбавлені батьківського піклування діти або ті, у кого на війні загинув хтось із батьків.

Таку допомогу, за словами чиновника, встановлять на рівні прожиткового мінімуму для дітей. Кошти нараховуватимуть за результатами семестру двічі на рік.

Учням, які навчаються на 10 – 12 балів або мають високий рівень результатів навчання, – 100 % від прожиткового мінімуму (3196 гривень, – ред.),

– уточнив Білогура.

І додав, що платитимуть і учням, які отримують 7 – 12 балів або мають достатній рівень результатів навчання. Це буде 65 % від прожиткового мінімуму – тобто близько 2080 гривень.

Зауважимо, що прожитковий мінімум для дітей від 6 до 18 років станом на 1 січня 2024 року встановили на рівні 3 196 гривень.

Раніше діти-пільговики за успіхи у навчанні могли отримати 1000 і 700 гривень щосеместру відповідно.

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