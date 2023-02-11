В Україні продовжать реформу шкільного харчування, навіть попри повномасштабну війну. Цю реформу, власне, запустили незадовго до нападу Росії на нашу державу.

Перша леді України зауважила, що війна відібрала рік здорового, повноцінного харчування в українських дітей. Завдяки цій реформі учнів мали ‍годувати корисно і якісно водночас.

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Чи продовжать в Україні реформу шкільного харчування

Все ж Зеленська наголосила, що в Україні не тільки змінили нормативну базу, розпочали оновлювати шкільні харчоблоки, навчати кухарів.

Ми прагнули сформувати культуру здорового харчування, через школу принести знання про правильну їжу не тільки дітям, а й їхнім сім'ям. Це мало вплинути не лише на учнів – на всю країну. Якби не російський напад…

– уточнила дружина українського президента.

І наголосила, що, попри війну, цю реформу знову втілюватимуть у життя. Відтак у стратегію входять такі пункти:

організацію якісного харчування: закупівлі та фінансування;

відновлення та модернізація харчоблоків;

розвиток кадрового потенціалу;

формування культури здорового харчування. Впровадження нових норм та меню.

Нас надихнули й надихають на цьому шляху наші вчителі і учні, які, попри обстріли та небезпеку, розпочали і продовжують навчальний рік. Наші учні і вчителі справжні герої – і свого, і нашого майбутнього. Від харчування ж дуже залежить не тільки якість навчання, а й психологічний стан всіх його учасників. Отже, реформа шкільного харчування знову на часі,

– додала Зеленська.

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