Скільки учнів початкових класів можуть безоплатно харчуватися у школі

Учнів в Україні забезпечили безоплатним харчуванням у школах. Такі новації не так давно запрацювали для учнів початкових класів, і поширити їх планують на всіх школярів.

Безоплатно у школах нашої держави харчується вже понад мільйон учнів початкової школи. Про це повідомив очільник українського уряду Денис Шмигаль під час засідання Кабміну, зазначає 24 Канал.

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Скільки учнів 1 – 4 класів харчуються у школах безоплатно

Прем'єр повідомив, що на ці потреби для учнів держава на цей рік розподілила громадам понад 2,8 мільярда гривень.

У планах – розширення програми, щоб вона охопила всіх учнів,

– уточнив Денис Шмигаль.

При цьому додав, що це – одна з програм "Зимової підтримки".

Зазначимо, що у 2025 році всіх українських учнів мають забезпечити безкоштовним харчуванням у школах. Відповідне доручення уряду дав президент України.

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