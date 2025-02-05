Скільки учнів початкових класів можуть безоплатно харчуватися у школі
- Понад мільйон учнів початкових класів в Україні забезпечили безоплатним харчуванням у школах.
- На це держава виділила понад 2,8 мільярда гривень.
Учнів в Україні забезпечили безоплатним харчуванням у школах. Такі новації не так давно запрацювали для учнів початкових класів, і поширити їх планують на всіх школярів.
Безоплатно у школах нашої держави харчується вже понад мільйон учнів початкової школи. Про це повідомив очільник українського уряду Денис Шмигаль під час засідання Кабміну, зазначає 24 Канал.
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Скільки учнів 1 – 4 класів харчуються у школах безоплатно
Прем'єр повідомив, що на ці потреби для учнів держава на цей рік розподілила громадам понад 2,8 мільярда гривень.
У планах – розширення програми, щоб вона охопила всіх учнів,
– уточнив Денис Шмигаль.
При цьому додав, що це – одна з програм "Зимової підтримки".
Зазначимо, що у 2025 році всіх українських учнів мають забезпечити безкоштовним харчуванням у школах. Відповідне доручення уряду дав президент України.
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Безоплатне харчування у школах: що відомо
- З 1 жовтня 2024 року учнів початкової школи в Україні забезпечили безоплатним одноразовим харчуванням.
- На це уряд виділив 2 мільярди гривень.
- Кошти отримають комунальні заклади освіти, причому у межах кейтерингу або аутсорсингу 30% вартості повинна покривати місцева громада.
- Безоплатним може бути або сніданок, або обід.
- Кошти на харчування отримують лише комунальні заклади освіти, повідомили в освітнього омбудсмена.