У Харкові добудували підземну школу: який вигляд має та чи витримає удар ракети

У Харкові добудували підземну школу. Вона розташована в Індустріальному районі міста.

Набір учнів на наступний навчальний рік майже завершили. А який вигляд має навчальний заклад, показав мер міста Ігор Терехов.

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Який вигляд має підземна школа

Приміщення школи має 20 класних кімнат. 2024 року тут зможуть навчатися 600 дітей.



Підземна школа у Харкові / фото Ігоря Терехова

Школа побудована і розроблена відповідно до всіх умов, які потрібні під час війни. У найкоротші терміни міська влада отримає всі дозволи і стартує робота щодо нових закладів освіти, каже Терехов.

Розглядаємо будівництво у всіх районах. Нині розглядаємо побудову у Новобаварському, Холодногірському та Шевченківському районах,

– зазначив мер Харкова.



Підземна школа у Харкові / фото Ігоря Терехова

Якщо отримають дозвіл від Державної інспекції архітектури, почати навчання тут можуть наступного тижня, уточнив він.

Підземна школа у Харкові / фото Ігоря Терехова

Мера міста також запитали, чи витримає конструкція удари російських ракет. Він відповів, що "це не до нього, це до військових".

Є ті умови, за якими тут усе зроблено. Жодного відхилення від цих умов, які ми отримали за новітніми параметрами на час війни,

– уточнив посадовець.

І додав, що будівництво школи коштувало 58,8 мільйонів гривень.

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Що відомо про підземну школу в Харкові