У Харкові добудували підземну школу: який вигляд має та чи витримає удар ракети
Джерело:Суспільне
У Харкові добудували підземну школу. Вона розташована в Індустріальному районі міста.
Набір учнів на наступний навчальний рік майже завершили. А який вигляд має навчальний заклад, показав мер міста Ігор Терехов.
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Який вигляд має підземна школа
Приміщення школи має 20 класних кімнат. 2024 року тут зможуть навчатися 600 дітей.
Підземна школа у Харкові / фото Ігоря Терехова
Школа побудована і розроблена відповідно до всіх умов, які потрібні під час війни. У найкоротші терміни міська влада отримає всі дозволи і стартує робота щодо нових закладів освіти, каже Терехов.
Розглядаємо будівництво у всіх районах. Нині розглядаємо побудову у Новобаварському, Холодногірському та Шевченківському районах,
– зазначив мер Харкова.
Підземна школа у Харкові / фото Ігоря Терехова
Якщо отримають дозвіл від Державної інспекції архітектури, почати навчання тут можуть наступного тижня, уточнив він.
Підземна школа у Харкові / фото Ігоря Терехова
Мера міста також запитали, чи витримає конструкція удари російських ракет. Він відповів, що "це не до нього, це до військових".
Є ті умови, за якими тут усе зроблено. Жодного відхилення від цих умов, які ми отримали за новітніми параметрами на час війни,
– уточнив посадовець.
І додав, що будівництво школи коштувало 58,8 мільйонів гривень.
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Що відомо про підземну школу в Харкові
- У жовтні 2023 року Ігор Терехов оголосив про будівництво підземної школи в Харкові.
- Відкриття навчального закладу планували у січні 2024 року.
- Раніше мер Харкова казав, що тут у дві зміни зможуть навчатися близько 900 дітей.
- Також у січні 2024 року анонсували будівництво підземних шкіл і в інших районах Харкова.