Що таке "хитавиця": чому не варто плутати це слово з качкою
Часто використання росіянізмів призводить до того, що "чужинцем" ми позначаємо зовсім інший предмет. Іноді дію називаємо, як живу істоту.
Чому не варто використовувати росіянізм "качка" та що таке "хитавиця", розповідаємо з посиланням на Slovnyk.me.
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Що таке "хитавиця" і чому це не пташка?
Це слово відоме морякам та рибалкам, але в інших може викликати сумнів. Та навіть логічне пояснення може викликати сумнів – чому в основі діалектизм.
І це цікаве слово – "хитавиця".
"Хитавиця" – це українське слово, яке означає гойдання судна на хвилях моря, коливальні рухи судна під дією вітру чи хвиль.
Чому воно може видатися дивним і незнайомим, бо у розмовній мові часто вживається як "морська качка". Але зауважте, що "качка" українською – це водоплавна птиця.
А "хитавиця" походить від слова "хитати" – рухати, коливати, гойдати. Корінь слова – "хит-", а суфікс -авиця утворює іменники, що позначають процес чи явище (до прикладу: спрага → спрагавиця у старих текстах). Від цього ж кореня маємо слова хитатися, хиткий, похитнутися
- "Коли зійшло сонце, шторм почав слабшати, але море клекотіло весь день, а хитавиця хоч і не припинилася, але стала рівнішою" (Зінаїда Тулуб).
- "Згодом човни повернули праворуч, і хитавиця трохи вгамувалася" (Юрій Добровольський).
У літературі та словника ХХ століття ми можемо зустріти слово "качка", як синонім чи розмовне: "Приємно після корабельної качки стати ногою на тверду землю" (Дмитро Ткач). Але таке прирівнювання часом створювалося штучно.
Хитавиця – це гойдання на хвилях / Мова – ДНК нації
Врахуйте! Хитави́ця – іменник жіночого роду
Основною причиною хитавиці суден є морські хвилі, що виникають під дією вітру. Спершу вони з’являються як дрібні нерівності на поверхні, а з часом перетворюються на великі вали з великою силою. Такі хвилі можуть рухатися на далекі відстані навіть після того, як вітер стих, і здатні розгойдувати будь-яке судно. Так, явище хитавиці можливе не лише в морі, а й на великих прісних водоймах – озерах чи водосховища.
Тому, це слово і технічний термін у морській справі. Силу хитавиці вираховують та вивчають як стабілізувати корабель чи човен.
Крім того, "хитавицею", як діалектизм, називають гойдалку, на рівні з – хитанка, вихалка, ореля, говбанка.
Цікаво й те, що слово "хитавиця" вийшло далеко за межі морської лексики. Ним можуть називати будь-які коливання чи нестійкість: політичну хитавицю, життєву хитавицю, хитавицю настроїв. Так слово, яке колись описувало фізичний рух, набуло ще й переносних значень.
Слово хитавиця – це яскравий приклад української мовної образності. Воно не кальковане з інших мов, а виросло з власного слова. Використовуйте його і звучіть автентично!