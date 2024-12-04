Встановила рекорд: що відомо про переможницю Радіодиктанту – 2024 Христину Гоянюк

Переможницею Радіодиктанту національної єдності у 2024 році стала 78-річна львів'янка Христина Гоянюк. Результати флешмобу оголосили 4 грудня.

Цьогоріч текст диктанту пані Христина вкотре написала без жодної помилки. 24 Канал при цьому розповість про неї та рекорд, який вона встановила.

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Хто така Христина Гоянюк

78-річна львів'янка торік встановила рекорд України із написання щорічних радіодиктантів. Загалом вона долучається до флешмобу уже 24 роки поспіль. Жінка не пропустила жодного диктанту з 2000 року, з початку його заснування.

Тексти пані Христини за рівнем грамотності – одні з найкращих в Україні,

– розповідала очільниця Національного Реєстру Рекордів України Лана Вєтрова.

У 2020 році вона була єдиною, яка написала диктант без жодної помилки.

Ви, мабуть, подумали: "Ну точно – вчителька української мови!". Ні, Христина Гоянюк – лікарка-бактеріолог,

– уточнила Вєтрова.

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Як пані Христина готується до написання радіодиктантів

Пані Христина зізналася, що навіть свого дня народження вона не чекає так, як Радіодиктанту національної єдності.

Вона готується до диктантів, ніби до захисту докторської дисертації: перечитує нові правила правопису, переглядає словники, консультується з вчителями української мови. Вона вважає, що грамотність людини – це досягнення, а мовна досконалість – це рівень її інтелігентності.

Перший диктант жінка писала в батьківському домі.

Мій батько був вчителем української мови та літератури, директором школи у Бориславі. Я приїхала до батька. Тато завжди вчив і казав: слухай, як диктор читає, тому що перше правильне пунктуаційне прочитання – це 90% правильного написання диктанту. Як написала, поставила розділові знаки, прослухала і більше не треба правити, бо наробиш помилок,

– каже Христина Гоянюк.

І зазначає, що має дуже великий запас книжок, орфографічних словників, книжки з правильного написання і так готується до написання диктантів.

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