Легендарний український композитор: які незвичні слова "заховалися" у піснях Ігоря Білозіра

28 травня – роковини смерті видатного українського композитора Ігоря Білозіра. Він відійшов у вічність 2000 року, через 20 днів після побиття "фанатами російського шансону".

Однак встиг залишити українцям чималу музичну спадщину. Тож 24 Канал згадує про видатного українця та пропонує також знайти цікаві слова, які "заховалися" у піснях, до яких він творив музику.

Що відомо про Ігоря Білозіра?

Ігор Білозір – видатний український співак, композитор, художній керівник легендарного ансамблю "Ватра".

Він залишив українцям величезний творчий спадок. Білозір писав естрадні пісні, камерно-інструментальні композиції, твори для оркестру, музику для театральних вистав.

Серед найвідоміших його пісень – "Мамина світлиця", "Пшеничне перевесло", "Весільний марш", "Ніби вчора", "Коханий", "Перший сніг" тощо. Творчість Білозіра здобула визнання у США, Канаді, Німеччині, Польщі, Росії.

1996 року митець отримав звання Народного артиста України.

Однак Білозір віддав життя у Львові за українську пісню. Двом російським шовіністам не сподобалося, що він у 2000 році співає українською мовою. За це видатного українця побили. Згодом він помер у лікарні.

Наскільки потужною постаттю був Білозір для української культури і як його любили українці, свідчить кількість людей, які прийшли з ним попрощатися. За різними даними, похорон композитора зібрав 100 – 200 тисяч осіб.

Які цікаві слова "заховалися" у піснях Білозіра?

У піснях, музику до яких творив видатний Ігор Білозір, є чимало цікавих та незвичних українських слів. Тож пропонуємо вам з ними ознайомитися і запам'ятати.

ВІА "Ватра" – "Мамина світлиця": відео

світлиця – чиста, світла, парадна кімната в будинку;

чиста, світла, парадна кімната в будинку; завше – завжди ;

завжди задума – стан того, хто заглибився в думки, роздуми;

стан того, хто заглибився в думки, роздуми; розмай – що-небудь буйно розквітле, зелене; приворотне, чарівне зілля;

що-небудь буйно розквітле, зелене; приворотне, чарівне зілля; бриніти – утворювати дзвінкий протяжний звук; виблискувати;

утворювати дзвінкий протяжний звук; виблискувати; прочинити – відчиняти трохи, не зовсім;

відчиняти трохи, не зовсім; обрус – (діал.) скатертина.

Василь Зінкевич – "Ніби вчора": відео

туркотіти – видавати неголосні низькі переливчасті звуки (про голуба, горлицю та деяких інших птахів;

видавати неголосні низькі переливчасті звуки (про голуба, горлицю та деяких інших птахів; щедрота – щедрість ;

щедрість диво-сила;

дивограй.

ВІА "Ватра" – "Перший сніг": відео

взір – зовнішній вигляд кого-, чого-небудь; те, що намальоване або вишите; візерунок; (діал.) зір, погляд;

зовнішній вигляд кого-, чого-небудь; те, що намальоване або вишите; візерунок; (діал.) зір, погляд; віти – відгалуження дерева, куща або трав'янистої рослини; гілки;

відгалуження дерева, куща або трав'янистої рослини; гілки; розквіт;

голубити – проявляти ніжність, ласку; пестити;

проявляти ніжність, ласку; пестити; приблудити – блукаючи, потрапити куди-небудь;

блукаючи, потрапити куди-небудь; стріти – зустріти ;

зустріти май – (діал.) клечання, зелень; (розм.) травень.

Оксана Білозір – "Пшеничне перевесло": відео

розлогий – який розкинувся на великій площі, обіймає великий простір; який звучить вільно, рівно, невимушено тощо;

який розкинувся на великій площі, обіймає великий простір; який звучить вільно, рівно, невимушено тощо; зронити – не втримати, ненавмисне впустити; (перен.) сказати, промовити коротко; втратити;

не втримати, ненавмисне впустити; (перен.) сказати, промовити коротко; втратити; ненька;

перевесло – джгут із скрученої соломи для перев'язування снопів

джгут із скрученої соломи для перев'язування снопів побратати – зробити друзями, здружити.

Радимо вам вкраплювати ці слова у своє щоденне мовлення. Вони неодмінно стануть його окрасою.