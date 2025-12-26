МОН має намір залучити в Україну 100 тисяч іноземних студентів

У МОН України сподіваються, що після завершення війни кількість іноземних студентів в Україні може зрости. Причому до 100 тисяч.

Про це заявив заступник міністра освіти і науки України Микола Трофименко в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", інформує 24 Канал. Він також розповів про перспективи.

Скільки студентів можуть залучити до України на навчання?

Посадовець зауважив, що українські виші сьогодні об'єднали в собі багато напрямів. Зокрема, важливих для суспільства. І це, на його думку, – один з чинників збільшення кількості іноземців після завершення війни.

Зараз у нас навчається 20 тисяч іноземців. До повномасштабної війни було десь 80 тисяч. Задача – відновитися після завершення війни до показника в 100 тисяч іноземних студентів,

– заявив Трофименко.

І наголосив, що треба робити все, щоб наші університети зберігали цю мережу контактів і свою спроможність вчити іноземців.

І після завершення війни у нас буде суттєво відновлюватись кількість іноземних громадян, які будуть здобувати освіту в нашому українському університеті,

– вважає заступник міністра.

До слова, цьогоріч до українських вишів зарахували 5 475 іноземних студентів. Торік було 4 941.

Які найпопулярніші спеціальності серед іноземців?

Найпопулярніші спеціальності, які зараз обирають такі студенти, – це:

медицина;

менеджмент;

суднобудування;

право;

економіка;

фармація, зокрема й промислова.

Найбільше студентів – з Китаю (6846), Азербайджану (5017), Грузії (1081), Індії (930), Марокко (723), Туреччини (636), розповів розповідав Микола Трофименко РБК-Україна.