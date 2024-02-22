В Івано-Франківську студентам нададуть чималі премії за високі результати НМТ

В Івано-Франківську студентам-першокурсникам надаватимуть премії за високі результати, отримані на НМТ. Для цього потрібно набрати 190 і більше балів.

Таке рішення ухвалили під час позачергової сесії міськради. Премія буде одноразовою.

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Студенти у Франківську отримають премії за високі бали НМТ

Студенти зможуть отримати до 55 тисяч гривень. А це вартість одного року навчання на відповідній спеціальності у вишах, розташованих в Івано-Франківську.

Право на отримання премії від міської ради мають студенти-першокурсники вишів усіх форм власності, які вступили на освітній рівень бакалавра чи магістра.

Студенти зможуть отримати премію не пізніше I кварталу наступного року.

Перелік премійованих до департаменту молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради подають виші.

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Як відбуватиметься вступ у виші у 2024 році