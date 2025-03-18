Точно чули про ріг "ізобілія": українська мова багата на розкішні відповідники цього слова

Під тривалим впливом російської мови, ми іноді губимося при перекладі слів, які не часто вживаємо. Але варто лише поцікавитися і стає зрозумілим, що українською варіанти цікавіші – і не один.

Очищуємо нашу українську від русизмів. І 24 Канал у рубриці "Антисуржик. Говоримо українською правильно" розповідає, які відповідники у слова "ізобіліє, посилаючись на тікток @show_rami.

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Який відповідник у русизму "ізобіліє"

У кожного є свій розмовний словник – це залежить від середовища. І є слова, які ми вживаємо не часто, а деякі знаємо лише у російському варіанті, бо вони нав'язані російськомовним кінематографом чи книгами.

Але в українській мові є свої відповідники і чимало синонімів до них, щоб зробити своє мовлення цікавішим та різноманітнішим.

Серед таких слів русизм – "ізобіліє". Його чули у фразеологізмі – "рог ізобілія".

Українською це слова має кілька варіантів, залежно від контексту вживання. Найпоширеніший варіант – достаток.

Але коли говоримо про буденний комфорт – усього удозвіль чи усього уповні.

Якщо говоримо про значний достаток, то можна сказати – надмір чи наддостаток. Або фразеологізмом – "аж через вінця ллється".

А якщо ми розповідаємо про врожай, тоді слід казати – рясно, ряснота чи рясота – рясно вродили яблука.

А ще слово рясно чи рясний можна вжити при описі дощу – рясний дощ – у сенсі достатній для того часу чи потреби.

Як перекласти "ізобіліє": дивіться відео

Вивчайте мову – робіть своє українське мовлення різноманітним! Як, наприклад, вивчаючи синоніми. А їх в українській мові найбільше у слова "бити", що власне роблять наші відважні воїни з окупантами.