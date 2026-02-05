Календар НМТ-2026: дати реєстрації та іспитів
- НМТ у 2026 році відбудеться у межах двох сесії: основна – з 20 травня по 25 червня та додаткова – з 17 по 24 липня.
- Реєстрація на НМТ відбудеться онлайн, основний період – з 5 березня до 2 квітня, додатковий – з 11 по 16 травня.
НМТ у 2026 році відбуватиметься у межах двох сесій. Буде основна та додаткова.
Про це інформує Український центр оцінювання якості освіти.
Які дати НМТ запам'ятати?
Іспити відбуватимуться у межах основної сесії протягом 20 травня – 25 червня, у межах додаткової – упродовж 17 – 24 липня.
Реєстрація для участі в НМТ відбуватиметься в онлайн-форматі за допомогою спеціального сервісу на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Персональний кабінет можна буде створити автоматично через застосунок Дія або шляхом заповнення форми в реєстраційному сервісі.
НМТ відбуватиметься як в Україні, так і за її межами. До 3 березня на сайті Українського центру оцінювання якості освіти оприлюднять перелік країн та міст за кордоном, на території яких створять тимчасові екзаменаційні центри. З міркувань безпеки не публікуватимуть їхні місця розташування.
Передбачили два періоди реєстрації для участі в НМТ – основний та додатковий.
Основний для участі в основних сесіях НМТ триватиме з 5 березня до 2 квітня включно. За потреби можна у персональних кабінетах внести зміни (вибрати інший предмет додаткового блоку чи змінити населений пункт в Україні / за кордоном, у якому бажають пройти НМТ) до 7 квітня.
У додатковий період (11 – 16 травня) зможуть зареєструватися для проходження НМТ особи, які не змогли цього зробити з поважних причин під час основного періоду реєстрації, та ті, хто реєструвалися в основний період реєстрації, але їм було відмовили в реєстрації. Зміни до реєстраційних даних їм можна буде внести до 21 травня.
Коли прийдуть запрошення на тестування?
Для зареєстрованих для участі в основних сесіях НМТ не пізніше ніж за десять календарних днів до початку їх проведення з'явиться можливість завантажити зі своїх персональних кабінетів запрошення. У них буде вказана дата, час і місце проходження тестування. А для учасників та учасниць додаткових сесій – не пізніше ніж за три календарних дні до їх початку.
Інформацію про результати основних сесій НМТ за шкалою 100 – 200 балів розмістять в персональних кабінетах учасників до 3 липня, додаткових – до 29 липня.
Як відбуватиметься НМТ у 2026 році?
Тестування цьогоріч відбуватиметься за торішньою моделлю – протягом одного дня. Буде основна і додаткова сесії тестування.
НМТ складатиметься з чотирьох предметів. Вступники складатимуть обов'язково українську мову, математику, історію України та один предмет на вибір з такого переліку: іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія або українська література.
Основна сесія вступних іспитів до вишів у форматі ЗНО відбуватиметься з 20 травня до 25 червня.
Додаткову сесію НМТ проведуть з 17 до 24 липня.
Кожен учасник НМТ проходитиме тестування в один день у два етапи.
Під час першого етапу, який триватиме 120 хвилин, потрібно буде виконати завдання з української мови та математики, а під час другого, теж тривалістю 120 хвилин, – з історії України та навчального предмета на вибір, вказаного під час реєстрації для участі в НМТ. Між етапами буде 20-хвилинна перерва.
Принципових системних змін у тести національного мультитесту у 2026 році не вноситимуть.
Цьогоріч випускники шкіл минулих років зможуть вступати до вишів за результати національного мультипредметного тесту не лише 2026 року, а й за результатами НМТ 2023, 2024, 2025 років.