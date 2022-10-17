Канікули у школах Чехії: коли відпочиватимуть учні у 2022 – 2023 роках

З початку повномасштабної війни Росії проти України мільйони українців покинули країну. Чимало наших земляків опинилося у Чехії.

Так, цього навчального року за парти чеських шкіл сіло до 60 тисяч українських дітей-біженців. Коли та скільки вони та їхні чеські ровесники відпочиватимуть від навчання, читайте у матеріалі 24 каналу.

Читайте Канікули у школах і університетах Польщі 2022 –2023: коли відпочиватимуть учні та студенти

Навчальний рік у школах Чехії

У школах Чехії навчальний рік ділиться на два півріччя. Перше триває з початку вересня до лютого, друге – з лютого до червня включно.

У чеських школах є 5 канікулярних періодів та одна семестрова перерва:

Оосінні канікули;

різдвяні канікули;

семестрова перерва;

весняні канікули;

великодні канікули;

літні канікули.

Дати шкільних канікул у Чехії визначає Міністерство освіти, молоді та спорту. Вони однакові по всій території країни. Різняться лише дати весняних канікул. Вони залежать від округу, населеного пункту або району столиці.

Канікули у школах Чехії 2022 – 2023

осінні канікули – з 26 жовтня по 27 жовтня;

різдвяні канікули – з 23 грудня 2022 по 2 січня 2023;

семестрова перерва – 3 лютого 2023;

весняні канікули – залежно від округу, міста або району;

великодні канікули – з 6 квітня по 10 квітня 2023;

літні канікули – з 1 липня 2023 по 31 серпня 2023.

Графік весняних канікул

6 – 12 лютого 2023

Дечин

Джиндригув-Градець

Карлові Вари

Літомерице

Німбурк

Прага 6 – 10

Пршеров

Соколов

Фрідек-Містек

Хеб

13 – 19 лютого 2023

Всетін

Градец Кралове

Злин

Кромержич

Мельник

Новий Джичин

Пльзень-місто

Пльзень-Південь

Пльзень-півн

Прага-захід

Прага-схід

Раковник

Теплице

Угерске Градіште

Важливо Навчання у закордонних школах: з якими проблемами зіштовхуються українські діти

20 – 26 лютого 2023

Брунталь

Главікув-Брод

Джиглава

Здар над Сазавой

Кладно

Колін

Кутна Гора

Ліберець

Находь

Пельгримов

Пісек

Семілі

Тршебіч

Чеська Ліпа

Яблонець-над-Нісою

27 лютого – 5 березня 2023

Єсеник

Йичин

Млада-Болеслав

Мост

Оломоуц

Опава

Прахатіче

Пршибрам

Рихнов над Кнежною

Страконіце

Табор

Усті-над-Лабем

Хомутов

Шумперк

6 – 12 березня 2023

Бенешов

Бероун

Клатовий

Острава-місто

Пардубіце

Простеев

Рокичани

Світавий

Трутнов

Усті-над-Орлицей

Хрудім

ЧеськийКрумлов

Чеські Будейовиці

13 – 19 березня 2023

Бжецлав

Бланско

Брно-венков

Брно-место

Вежі

Годонін

Зноймо

Домажліце

Карвіна

Луні

Прага 1 – 5

Тахов

Директори шкіл можуть оголошувати додаткові вихідні. Іноді вони так чинять, щоб об'єднати вихідні у суботу та неділю з урочистими днями.