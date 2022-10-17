Канікули у школах Чехії: коли відпочиватимуть учні у 2022 – 2023 роках
З початку повномасштабної війни Росії проти України мільйони українців покинули країну. Чимало наших земляків опинилося у Чехії.
Так, цього навчального року за парти чеських шкіл сіло до 60 тисяч українських дітей-біженців. Коли та скільки вони та їхні чеські ровесники відпочиватимуть від навчання, читайте у матеріалі 24 каналу.
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Навчальний рік у школах Чехії
У школах Чехії навчальний рік ділиться на два півріччя. Перше триває з початку вересня до лютого, друге – з лютого до червня включно.
У чеських школах є 5 канікулярних періодів та одна семестрова перерва:
- Оосінні канікули;
- різдвяні канікули;
- семестрова перерва;
- весняні канікули;
- великодні канікули;
- літні канікули.
Дати шкільних канікул у Чехії визначає Міністерство освіти, молоді та спорту. Вони однакові по всій території країни. Різняться лише дати весняних канікул. Вони залежать від округу, населеного пункту або району столиці.
Канікули у школах Чехії 2022 – 2023
- осінні канікули – з 26 жовтня по 27 жовтня;
- різдвяні канікули – з 23 грудня 2022 по 2 січня 2023;
- семестрова перерва – 3 лютого 2023;
- весняні канікули – залежно від округу, міста або району;
- великодні канікули – з 6 квітня по 10 квітня 2023;
- літні канікули – з 1 липня 2023 по 31 серпня 2023.
Графік весняних канікул
6 – 12 лютого 2023
- Дечин
- Джиндригув-Градець
- Карлові Вари
- Літомерице
- Німбурк
- Прага 6 – 10
- Пршеров
- Соколов
- Фрідек-Містек
- Хеб
13 – 19 лютого 2023
- Всетін
- Градец Кралове
- Злин
- Кромержич
- Мельник
- Новий Джичин
- Пльзень-місто
- Пльзень-Південь
- Пльзень-півн
- Прага-захід
- Прага-схід
- Раковник
- Теплице
- Угерске Градіште
Важливо Навчання у закордонних школах: з якими проблемами зіштовхуються українські діти
20 – 26 лютого 2023
- Брунталь
- Главікув-Брод
- Джиглава
- Здар над Сазавой
- Кладно
- Колін
- Кутна Гора
- Ліберець
- Находь
- Пельгримов
- Пісек
- Семілі
- Тршебіч
- Чеська Ліпа
- Яблонець-над-Нісою
27 лютого – 5 березня 2023
- Єсеник
- Йичин
- Млада-Болеслав
- Мост
- Оломоуц
- Опава
- Прахатіче
- Пршибрам
- Рихнов над Кнежною
- Страконіце
- Табор
- Усті-над-Лабем
- Хомутов
- Шумперк
6 – 12 березня 2023
- Бенешов
- Бероун
- Клатовий
- Острава-місто
- Пардубіце
- Простеев
- Рокичани
- Світавий
- Трутнов
- Усті-над-Орлицей
- Хрудім
- ЧеськийКрумлов
- Чеські Будейовиці
13 – 19 березня 2023
- Бжецлав
- Бланско
- Брно-венков
- Брно-место
- Вежі
- Годонін
- Зноймо
- Домажліце
- Карвіна
- Луні
- Прага 1 – 5
- Тахов