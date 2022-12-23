Канікули 2022 – 2023: коли та скільки відпочивають учні в Україні у час війни і терору Росії

1 вересня 2022 року в Україні стартував новий навчальний рік, навіть попри повномасштабну війну. Він має завершитися 30 червня 2023 року.

Під час навчального року передбачили і канікули – осінні, зимові, весняні та літні. Міносвіти також визначило базові дати відпочинку школярів у 2022 – 2023 роках. Про графік навчання та зміни у датах канікул українських учнів читайте в матеріалі 24 каналу.

Читайте Зимові канікули 2022 – 2023: коли та скільки відпочиватимуть школярі у різних регіонах України

Як вчитимуться школярі у 2022 – 2023 роках

Чиновники МОН на старті нового навчального року наголошували, що дати канікул в українських школах можуть зміщуватися. Однак важливо, аби тривалість відпочинку учнів, без врахування літніх канікул, не перевищувала 30 днів. При цьому влітку діти повинні відпочивати не менше двох місяців.

Дати канікул кожна школа встановлює самостійно. Проте керівництво навчальних закладів має зважати на рекомендації МОН та безпеку в регіоні.

Коли канікули у школах України 2022 – 2023

Згідно з класичним календарем, яке спланували в МОН напередодні 1 вересня, навчальний рік 2022 – 2023 передбачав традиційні 4 чверті та канікули. Це у межах семестрової системи.

Відтак, канікули у школах України попередньо мали відбуватися за таким графіком:

осінні – з 24 по 30 жовтня;

зимові (різдвяні) – з 26 грудня 2022 по 8 січня 2023;

весняні (великодні) – з 17 березня по 2 квітня;

літні – з 25 травня.

У приватних шкіл міг бути свій календар, який іноді відрізняється доволі суттєво від стандартного.

Загалом більшість шкіл в Україні працюють за семестровою системою, але є винятки. В окремих може діяти триместрова система з модулями. Хоча відповідно до неї працюють коледжі і ліцеї.

Коли канікули у ліцеях та коледжах 2022 – 2023

Відповідно до триместрової системи у цих навчальних закладах канікули мали б тривати за таким графіком:

перші осінні – 3 – 9 жовтня;

другі осінні – 21 – 27 листопада;

новорічні – 25 грудня 2022 – 8 січня 2023;

лютневі – 10 – 19 лютого

весняні – 3 – 9 квітня;

літні – з 25 травня.

Зміни у календарі канікул 2022 – 2023

Зміни у графіку канікул напередодні цього навчального року передбачали, зважаючи на війну в Україні та можливу зміну ситуації з коронавірусом. При цьому дати осіннього і весняного відпочинку визначили як приблизні з можливими зміщеннями у графіку.

Власне, через енергетичний терор Росії зміни у графіку осінніх та зимових канікул таки відбулися.

Осінні канікули

Цього року восени учні мали відпочивати з 24 по 30 жовтня. Однак у деяких регіонах України графіки осінніх канікул у школах змінили або й взагалі перенесли на зиму. На це рішення вплинули:

обстріли Росією енергооб’єктів та необхідність економії світла й тепла;

погодні умови: восени вони більш сприятливі для навчання, ніж взимку;

безпекова ситуація.

Відтак, осінні канікули перенесли, зокрема, у таких містах та областях:

Київщина;

Івано-Франківськ;

Рівне;

Біла Церква тощо.

Детальніше про зміни у графіках осінніх шкільних канікул читайте за посиланням.

Зимові канікули

Цього року зимові шкільні канікули у більшості регіонів України мали розпочатися у кінці грудня. Натомість понад третина школярів відпочиватиме довше, ніж зазвичай. Усе через те, що у багатьох областях зимові канікули об'єднали з осінніми.

Так, школярі у різних регіонах України взимку відпочиватимуть від двох тижнів до двох місяців. Старт зимового відпочинку учнів запланований на другу половину грудня.

Детальні графіки зимових канікул у різних областях та містах нашої країни читайте за посиланням.

До теми Яким буде новий навчальний рік для студентів і вишів

Чи продовжать цей навчальний рік

У деяких містах України, наприклад у Києві, можуть продовжити навчальний рік у школах до 1 липня 2023. Усе задля того, аби компенсувати освітні втрати через війну. Також ухвалення цього рішення залежатиме від енергетичної та безпекової ситуації у нашій державі.

Вихідні дні та державні свята

Крім канікул школярі також відпочивають на державні свята.