В одному з міст Хмельниччини запровадили карантин у закладах освіти

У Нетішині через ускладнення епідеміологічної ситуації запровадили карантин у закладах освіти. Учнів перевели на дистанційне навчання.

Також у місті обмежили проведення масових заходів. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Виконавчий комітет Нетішинської міської ради.

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Так, через ускладнення епідеміологічної ситуації у місті, відповідно до рішення педагогічної ради гімназії "Гармонія", заклад освіти від п'ятниці, 24 січня, перевели на дистанційну форму навчання.

Відповідно до наказу начальника Нетішинської МВА, від понеділка, 27 січня, до п'ятниці, 31 січня включно, дистанційно навчатимуться також учні ліцею, гімназій "Енергія", "Ерудит", закладів позашкільної освіти.

Обмежили також і проведення культурно-масових заходів, групових занять у закладах культури міста.

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