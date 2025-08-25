В українській мові з'являються нові та повертаються давні, забуті чи примусово вилучені слова. А тому виникає суперечність – як же казати правильно?

Як сказати українською правильно "карта" чи "мапа", розповідає 24 Канал, посилаючись на вчительку української мови Світлану Чернишову.

Як сказати правильно "мапа" чи "карта"?

Слово "карта" відоме нам ще зі шкільної парти та й зараз ледь не щодня ним користуємося. "Карта" – це багатозначне слово, ним позначають:

географічну,

історичну,

топографічну,

геологічну,

технічну,

технологічну,

гральну,

карта пам'яті,

карта доступу,

банківська – карта чи картка.

В українську мову слово прийшло через польську або німецьку – Kárte. А там воно з'явилося з французької чи італійської мови: французькою – carte, а в італійській – carta, означає "папір; карта; документ", як і в латині.

Таке звичне слово "карта" обов'язкове для мандрівок рідною країною чи за кордон (дізнайтеся, як це слово писати правильно). Мандрівка – чудовий час для відпочинку, нових вражень та знайомств з "попутчиками".

Саме через широке значення іноді виникає плутанина у яких випадках використовується та що означає інше слово – "мапа" та звідки воно взялося.

"Мапа" – теж запозичення. Воно походить із середньовічної латини, можливо, через посередництво польської і німецької мов – mappa (mundi) – "карта світу". Але в латині mappa – це і "серветка; сигнальний прапор", як і в гебрейській. Слово "мапа" є у польській, сербохорватській, словенській, словацькій, чеській мовах.

Як казати "мапа" чи "карта": дивіться відео

Однак, мовознавці радять використовувати "мапу" для позначення зображення земної поверхні. Слово має одне чітке значення, тому стилістично точніше.

Тобто, карта і мапа – це синоніми для позначення географічної, історичної, геологічної, топографічної – мапа України, мапа Києва.

Зауважте, слово "карта" не є русизмом, але в контексті географії його поступово витісняє точніше – "мапа". Хоч обидва слова запозичені з латини, але давно, тому уже звичні для української мови та є у словниках. А використання обох слів – робить ваше мовлення точнішим, багатшим та різноманітнішим. Говоріть українською!