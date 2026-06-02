Освіта Освіта в Україні Росіяни пошкодили понад 10 закладів освіти у Києві за останню ніч
2 червня, 16:49
Оновлено - 16:53, 2 червня

Марія Волошин
Росіяни продовжують тероризувати Україну атаками. У ніч на 2 червня ворог знову масовано обстріляв Київ.

У трьох районах столиці пошкоджені, зокрема, 11 закладів освіти. Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

Скільки закладів освіти пошкодили росіяни у Києві? 

За попередніми даними, пошкоджені 5 дитсадків, 4 школи, 1 профтех та 1 коледж у Подільському, Солом'янському та Святошинському районах.

Переважно вибиті та пошкоджені вікна. Вже працюємо над ліквідацією наслідків. Наше завдання – якнайшвидше відновити заклади та забезпечити безпечні умови для дітей і працівників освіти,
 – заявив чиновник. 

Зараз фахівці, за його словами, обстежують будівлі та уточнюють обсяги необхідних відновлювальних робіт.

Мондриївський також повідомив, що з лютого 2022 року пошкоджень зазнали майже 200 закладів освіти Києва. Більшість із них уже відновили. 

Скільки закладів освіти понищила Росія?

Очільник Міністерства освіти і науки України Оксен Лісовий розповів днями, що під час воєнних дій вже постраждали майже 5 тисяч закладів освіти у нашій державі. 

За його словами, понад 400 закладів освіти ворог зруйнував, понад 4 тисячі – пошкодив. 

153 будівлі університетів зазнали руйнувань, а 3 заклади зруйновані вщент,
– зазначив Лісовий.

Він також розповів: якщо будівлі зараз є аварійними, то планують якомога швидше вживати відповідних заходів.

