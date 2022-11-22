У МОН розповіли, яка доля чекає на вчителів-колаборантів із Херсонщини
На деокупованій території Херсонської області серед колаборантів були й педагоги. Однак таких небагато.
Міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет в ефірі національного телемарафону розповів, яка доля чекає на учителів-колаборантів, які добровільно погодилися співпрацювати з окупантами. При цьому робили це показово.
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Що буде із вчителями-колаборантами на Херсонщині
Шкарлет повідомив, що на Херсонщині мінімальна кількість освітян погодилася співпрацювати з окупантами. Тож зараз більшість педагогів в області продовжує працювати. При цьому разом з учнями намагаються надолужити навчальну програму.
Також міністр наголосив, що МОН не визначає долю колаборантів – це роблять правоохоронці.
Але зауважу, що ставлення до колаборантів на Херсонщині – та й загалом в Україні – дуже негативне. Не той шлях вони обрали. Кожен відповідатиме відповідно до українського законодавства за те, що співпрацював з ворогом,
– уточнив очільник МОН.
Важливо Вибивають двері в оселях: окупанти на Херсонщині тероризують сім'ї, у яких є школярі
Як триває навчання на Херсонщині
- Міністр Шкарлет наголосив, що українська освіта не зникала з Херсонщини: діти вчилися навіть під час окупації.
- Загалом на території області є 383 заклади освіти. 14 з них – повністю зруйновані, 81 – пошкоджений.
- У 157 школах вчиться близько 65 тисяч учнів.
- Частина дітей перебуває, на жаль, ще на тимчасово окупованих територіях Херсонщини – у 4 громадах.
- Загалом Херсонщина – зараз небезпечна територія. Більшість закладів освіти розграбовані та заміновані. Зараз можлива тільки дистанційна форма освіти, адже тривають обстріли.
- Очільник Херсонської обласної військової організації Ярослав Янушевич повідомив, що загарбники на окупованій території тероризують зокрема ті сім'ї, у яких є школярі. При цьому перевіряють, у яких навчальних закладах вчаться діти.
- Заступник міністра освіти та науки України Андрій Вітренко в ефірі національного телемарафону недавно розповів, що у школах росіяни палили українські книжки і знищили меблі, закуплені для Нової української школи. При цьому окупанти селилися у найкращі приміщення, зокрема у школи. Згодом їх понівечили.