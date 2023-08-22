Назвали дати осінніх, зимових та весняних канікул у школах Києва
Джерело:КМДА
Новий навчальний рік у школах Києва традиційно стартує 1 вересня 2023 року. Навчання учнів поділили на два семестри.
Перший семестр у столичних школах закінчиться 22 грудня 2023 року. Другий розпочнеться 8 січня і завершиться 31 травня 2024 року, повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.
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Коли канікули у школах Києва
Чиновник також назвав дати осінніх, зимових та весняних канікул у межах навчального року 2023 – 2024 у школах Києва.
Осінні канікули мають відбутися протягом 23 – 29 жовтня 2023 року.
Зимові канікули стартують 23 грудня 2023 року і триватимуть до 7 січня 2024 року.
Весняні канікули запланували провести упродовж 25 – 31 березня 2024 року.Прагнете, щоб ваша дитина здобувала якісні знання, незважаючи на блекаути та інші виклики сьогодення? Щоб заняття відбувалися у цікавій та інтерактивній формі і відповідали вимогам Нової української школи? Це все можна отримати в першій і найбільшій дистанційній школі "Оптіма"! Долучайтесь до безкоштовного вебінару, щоб з перших уст дізнатись про всі умови та переваги навчання в "Оптімі".
Учні перших класів матимуть ще додаткові тижневі канікули з 19 до 25 лютого 2024 року.
Загалом навчальний рік у столиці триватиме з 1 вересня 2024 року до 28 червня 2024 року – з перервами на канікули, атестацією та проведенням компенсаторних занять,
– резюмував чиновник.
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Як вчитимуться учні у Києві з 1 вересня
- Формат роботи кожна школа у столиці України обиратиме самостійно. При цьому має врахувати побажання батьків. Остаточне рішення ухвалює педагогічна рада закладу освіти.
- Розклад занять керівники шкіл будуть складати відповідно до кількості охочих навчатися очно і місткості укриття.
- Педагогічні ради самі обирають форми та формати організації навчання. Також ухвалюють рішення, як зараховувати результати навчання учнів-біженців, які одночасно навчаються за межами України та в Києві.
- Кожна школа при цьому має оновити і схеми руху учасників освітнього процесу під час тривоги та провести відповідні тренування й навчання із правил перебування в укриттях.
- Влада враховуватиме безпекову ситуацію у столиці. Якщо виникне необхідність, вноситимуть зміни у структуру навчального року.
- Останні дзвоники лунатимуть у столичних школах 31 травня 2024 року.