Коли будуть канікули восени 2023 року у школах Чернівців та Рівного

16 жовтня 2023, 20:58
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Більшість учнів в Україні цієї осені таки піде на канікули. Однак у кількох областях нашої держави осінній відпочинок дітей перенесли на зиму.

На графіки та тривалість відпочинку школярів впливають різні фактори. Коли осінні канікули у 2023 році у школах Рівного та Чернівців, розповідає Освіта 24.

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Коли осінні канікули у школах Рівного 2023 

Школярі у Рівному підуть на осінній відпочинок від навчання. 

Канікули у школах міста стартують 23 жовтня і завершаться 29 жовтня, сповістили в міському управлінні освіти.

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Коли відпочиватимуть школярі у Чернівцях 

У чернівецьких школах також запланували осінні канікули. У міському управлінні освіти назвали попередні дати відпочинку дітей. 

Частина школярів відпочиватиме упродовж 23 – 27 жовтня. Ще частина учнів – протягом 30 жовтня – 3 листопада. Однак школи самі можуть встановлювати та змінювати дати відпочинку дітей. 

Автор: Марія Волошин