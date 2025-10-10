Цю поширену помилку можемо почути та в побутовому мовленні, і навіть в офіційних виступах. Що ж робити, щоб її уникнути, розповідаємо далі.

Коли слід вживати "їх", а коли – "їхній"

У яких випадках казати "їхній", а коли – "їх"?

У декого може виникати сумнів, чи можна вважати тотожними займенники "їх" та "їхній" та у яких випадках вживати правильно кожен з них.

Ба більше, можна зустріти, що "їхні" – це калька з російського "ихний", як розмовний варіант і не радять його вживати. Втім, в українській мові існує займенник "їхній", він цілком літературний і не має жодних стилістичних обмежень на його використання.

"Їхній" – це присвійний займенник, який відповідає на питання чий? чия? чиє? чиї? Тобто він позначає належність когось / чогось. А ще він змінюється за родами, числами та відмінками – "їхній / їхня / їхнє / їхні / їхніх"?

Це їхній (чий?) намет.

Я прочитала їхню краєзнавчу роботу.

Ми зустріли їхніх друзів.

Вони втратили їхнє спорядження.

А "їх" – це форма родового й знахідного відмінка від особового займенника "вони" і відповідає на питання кого? чого? що?. Тобто, це дія спрямована на осіб, а не на належність.

Я бачив їх (кого?) на змаганнях.

Ми чекали їх біля школи.

Не вистачає їх у команді.

Ми поїхали в гості до родичів, а їх не виявилося вдома.

Ці пакунки ми привезли на пошту, і там їх (що?) батько розвантажив.

Цікаво! В літературі ХІХ століття, як пише ресурс "Горох", ми можемо зустріти приклади вживання "їх" замість "них" – "Він обізвався до їх одним словом" (Іван Нечуй-Левицький). Втім, зауважте, що сьогодні така заміна в діловому мовленні вважається ненормативною!

Хоча Олександр Авраменко стверджує, що якщо уважно дослідити українські словники, то "їх" та "їхні" – взаємозамінні, якщо мовиться про належність комусь. Можна сказати і "це їхні речі", і це "їх речі", тобто – підходить питання і чиї?, і кого?.

Але коли ми говоримо про особу, то правильно казати і писати лише – "ЇХ", оскільки тут не йде мова про належність комусь або чомусь. – "Я чекатиму їх біля кав'ярні".

Якщо ви сумніваєтеся, який займенник обрати, то подумки поставте запитання – може належати комусь чи ні.

Говоріть українською правильно! Та уникайте мовних помилок та кальок