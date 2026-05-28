Освіта Освіта в Україні Коли пролунає останній дзвоник у школах України: дати у різних містах
28 травня, 17:17
Марія Волошин
У кінці травня у більшості шкіл України лунає останній дзвоник. Однак дати закінчення навчального року різняться.

Здебільшого навчання у школах де-факто закінчиться наприкінці травня. 24 Канал розповідає, коли відбудеться свято Останнього дзвоника у школах різних міст та областей нашої держави. 

Коли пролунає останній дзвоник у школах у 2026 році?

У різних містах та областях школярі почують останній дзвоник у різні дати, зазначає Education.ua.

  • Київ

У столичних школах свято відбудеться 29 травня. У червні ще можуть бути заняття задля подолання освітніх втрат. Також проводитимуть тренінги, мовні клуби й інші активності.

  • Харків

Останній дзвоник у школах Харкова також запланували на 29 травня.

  • Одеса

29 травня закінчується навчальний рік і у школах Одеси. Останній дзвоник проводитимуть здебільшого для учнів випускних класів.

  • Львів

У частині львівських шкіл навчальний рік триває до 5 червня 2026 року.

  • Дніпро

До 29 травня 2026 року триває навчальний рік і у школах Дніпра.

  • Житомир

Департамент освіти рекомендував місцевим школах провести останній дзвоник 6 червня.

  • Черкаси

У Черкасах останній дзвоник у школах відбудеться 29 травня.

  • Запоріжжя

29 травня пролунає останній дзвоник і для учнів Запоріжжя.

  • Рівне

У школах Рівного останній дзвоник пролунає 29 травня також. 

  • Кропивницький

У Кропивницькому в більшості шкіл навчальний рік завершиться 29 травня. У деяких останній дзвоник запланували на 22, 28 й 30 травня, а також 1, 2 та 5 червня.

  • Луцьк

У місті свято для учнів буде 29 – 30 травня. 

  • Чернігів

29 травня планують урочистості й у школах Чернігова.

  • Івано-Франківщина

Останній дзвоник для учнів коломийських шкіл пролунає 29 травня.

  • Тернопіль 

Останній дзвоник у школах міста відбудеться 30 травня.

Які межі цього навчального року? 

  • Цей навчальний рік у школах України розпочався 1 вересня 2025 року.
  • Триватиме офіційно до 30 червня 2026 року, повідомляли у МОН України.
  • Дати та тривалість відпочинку можуть визначати на місцях. Це є у повноваженні педагогічної ради школи.
  • Управління освіти на місцях лише рекомендують орієнтовні дати канікул для шкіл. На місцях також повинні зважати на безпекову та енергетичну ситуацію.

