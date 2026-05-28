Коли пролунає останній дзвоник у школах України: дати у різних містах

У кінці травня у більшості шкіл України лунає останній дзвоник. Однак дати закінчення навчального року різняться.

Здебільшого навчання у школах де-факто закінчиться наприкінці травня. 24 Канал розповідає, коли відбудеться свято Останнього дзвоника у школах різних міст та областей нашої держави.

Коли пролунає останній дзвоник у школах у 2026 році?

У різних містах та областях школярі почують останній дзвоник у різні дати, зазначає Education.ua.

Київ

У столичних школах свято відбудеться 29 травня. У червні ще можуть бути заняття задля подолання освітніх втрат. Також проводитимуть тренінги, мовні клуби й інші активності.

Харків

Останній дзвоник у школах Харкова також запланували на 29 травня.

Одеса

29 травня закінчується навчальний рік і у школах Одеси. Останній дзвоник проводитимуть здебільшого для учнів випускних класів.

Львів

У частині львівських шкіл навчальний рік триває до 5 червня 2026 року.

Дніпро

До 29 травня 2026 року триває навчальний рік і у школах Дніпра.

Житомир

Департамент освіти рекомендував місцевим школах провести останній дзвоник 6 червня.

Черкаси

У Черкасах останній дзвоник у школах відбудеться 29 травня.

Запоріжжя

29 травня пролунає останній дзвоник і для учнів Запоріжжя.

Рівне

У школах Рівного останній дзвоник пролунає 29 травня також.

Кропивницький

У Кропивницькому в більшості шкіл навчальний рік завершиться 29 травня. У деяких останній дзвоник запланували на 22, 28 й 30 травня, а також 1, 2 та 5 червня.

Луцьк

У місті свято для учнів буде 29 – 30 травня.

Чернігів

29 травня планують урочистості й у школах Чернігова.

Івано-Франківщина

Останній дзвоник для учнів коломийських шкіл пролунає 29 травня.

Тернопіль

Останній дзвоник у школах міста відбудеться 30 травня.

Які межі цього навчального року?