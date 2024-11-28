Коли будуть зимові канікули у школах Львова: точні дати

28 листопада 2024, 14:55
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Автор: Марія Волошин

У школах Львова цієї зими запланували відпустити учнів на канікули. Дати відпочинку школярів відрізняються.

Кожна школа може погоджувати дати та тривалість відпочинку дітей самостійно. 24 Канал з посиланням на "Твоє місто" розповідає, коли школярі у місті Лева відпочиватимуть взимку від навчання. 

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Коли зимові канікули у школах Львова

У більшості шкіл міста учні підуть на канікули на два тижні. Відпочиватимуть з 23 грудня до 5 січня.

Деякі школи матимуть канікули 3 тижні, тобто до 12 січня,
– повідомила начальниця відділу загальної середньої освіти ЛМР  Ольга Браницька.

Деякі освітні заклади склали додаткові дні відпочинку для учнів перших класів. Це ліцей "Львівський", школа №54 та ліцей №81. 






Коли зимові канікули у Львові 2024 / ЛМР

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Коли учні в Україні йдуть на зимові канікули

  • В Україні кожна школа у межах цього навчального року може самостійно складати графік канікул.
  • Тривалість відпочинку учнів у різних регіонах відрізняється.
  • Зазвичай школярі цієї зими відпочивають від двох тижнів до місяця.
  • Усе залежить від того, чи запланували у їхніх школах канікули восени 2023 року та навесні 2024 року.