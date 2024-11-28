Коли будуть зимові канікули у школах Львова: точні дати

У школах Львова цієї зими запланували відпустити учнів на канікули. Дати відпочинку школярів відрізняються.

Кожна школа може погоджувати дати та тривалість відпочинку дітей самостійно. 24 Канал з посиланням на "Твоє місто" розповідає, коли школярі у місті Лева відпочиватимуть взимку від навчання.

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Коли зимові канікули у школах Львова

У більшості шкіл міста учні підуть на канікули на два тижні. Відпочиватимуть з 23 грудня до 5 січня.

Деякі школи матимуть канікули 3 тижні, тобто до 12 січня,

– повідомила начальниця відділу загальної середньої освіти ЛМР Ольга Браницька.

Деякі освітні заклади склали додаткові дні відпочинку для учнів перших класів. Це ліцей "Львівський", школа №54 та ліцей №81.













Коли зимові канікули у Львові 2024 / ЛМР

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