Панічна атака і безсонні ночі: вчителька розповіла правду про конкурс "Вчитель року"

Українська вчителька відверто розповіла про участь у конкурсі "Вчитель року 2026" і труднощі, з якими довелося зіткнутися. За її словами, випробування були настільки інтенсивними, що вона навіть пережила панічну атаку.

Учителька початкових класів Ольга Мерзін у своєму TikTok поділилася досвідом участі у престижному конкурсі "Вчитель року 2026". Вона розповіла, що шлях до фіналу виявився складним і емоційно виснажливим.

Дивіться також "Я б стала таким же крутим вчителем": твір третьокласниці розчулив мережу

Як проходив конкурс?

За словами педагогині, після першого етапу до наступного туру пройшли 52 учасники з Києва. Далі на них чекали кілька тижнів напружених випробувань, які поєднувалися з основною роботою в школі.

Учасники складали тести з педагогіки, психології та методик навчання, аналізували освітні ситуації та пропонували власні рішення. Також вони мали підготувати відеопрезентацію про себе і свою педагогічну ідею.

Вчителька поділилася своїм досвідом / Скриншот з TikTok

Окрім цього, вчителі повинні були розробити урок лише за дві години та презентувати його. Не менш складним було і практичне завдання – потрібно було розв'язати задачу та детально описати підхід до її пояснення учням.

Стрес і панічна атака

Ольга Мерзін зізнається, що навантаження було настільки великим, що в якийсь момент вона пережила панічну атаку. Невизначеність і постійна напруга лише посилювали стрес.

Після кількох етапів у конкурсі залишилося лише 13 педагогів, які дійшли до фіналу. Фіналісти також мали презентувати власний досвід і провести урок, тему якого отримували менш ніж за дві доби до виступу.

Педагогиня підкреслює: попри всі труднощі, вона не шкодує про участь, адже це став цінний професійний досвід.

Що кажуть інші вчителі у мережі?

У коментарях думки розділилися. Частина педагогів зазначила, що конкурси забирають багато сил і не завжди виправдовують очікування.

Що відповіли інші користувачі / Скриншот з TikTok

Водночас інші користувачі наголосили, що участь у таких змаганнях допомагає розвиватися, підвищувати кваліфікацію та перевіряти власні можливості.

Деякі вчителі також поділилися власним досвідом участі, назвавши його складним, але водночас корисним і мотивуючим.

"Дідівщина та вигорання": чому вчителька різко розкритикувала роботу в школі?